2020半島歌謠祭10月31日在屏東火車站大廳舉辦快閃演出，10名來自滿州港仔村的傳藝師合唱民謠，嘹亮的歌聲讓來往的旅客駐足欣賞。（潘建志攝）

2020半島歌謠祭11月4至8日於恆春西門廣場登場，為了讓更多人參與，打狗亂歌團10月31日在屏東火車站大廳舉辦快閃演出，跳著為這次歌謠祭編的「半島舞」，緊接著由滿州民謠傳藝師合唱，熱鬧歌舞及嘹亮歌聲吸引許多民眾駐足欣賞。

半島歌謠祭11月6日下午4點40分舉辦開幕秀－馬戲街頭秀，先由恆春半島學生和媽媽們跳「半島舞」遊街，接著在大舞台上有Foca福爾摩沙馬戲團，帶領僑勇國小獨輪車隊和滿州國小扯鈴隊的歌舞秀，表演十分精彩。

打狗亂歌團副團長王煌鵬特今年特別編了「半島舞」，他說，半島的台語諧音「跛倒」，象徵恆春洋蔥儘管被落山風吹倒了，反而會更努力地長大，就像恆春半島的孩子們一樣，有著堅毅的個性與精神，希望透過舞蹈，讓落山風下的堅毅恆春人精神被跳出來。

王煌鵬花了2個月時間，教導大光國小學生及屏南社大同學跳這首半島舞，開幕前特地先到屏東火車站大廳演出，活潑輕快的樂舞，吸引不少旅客圍觀。接著10名來自滿州港仔村的傳藝師合唱民謠，嘹亮的歌聲讓來往的旅客駐足欣賞。

半島歌謠祭11月4日至6日民謠大賽，11月6日開場秀，7、8日老調新聲邀請金曲獎得主阿爆和米莎、打狗亂歌團與恆春囡仔等輪番上台演出。「詩市集」表演將阿公阿嬤生活或工作場景，搭配民謠演出，呈現民謠就是生活的意境。相關活動資訊可上「半島歌謠祭」臉書查詢。

(中時 )