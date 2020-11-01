未爆彈處理組人員採用防爆毯包覆，帶回鑑定。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

海巡人員抵達現場後，隨即拉設封鎖線。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

海巡人員抵達現場後，隨即拉設封鎖線。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

外木山湖海路1.9 公里處，有民眾發現1枚疑似未爆彈，海巡署北部分署第二岸巡隊大武崙安檢所接獲通報後，立即前往處理，拉設封鎖線、設立警戒區域管制人、車進出，由未爆彈處理組人員帶回鑑定。

10月31日下午2點第二岸巡隊大武崙安檢所接獲民眾通報表示，在外木山湖海路岸際驚見一枚未爆彈，大武崙及外木山安檢所立即前往處理，並通報國防部憲兵指揮部基隆憲兵隊、陸軍第三地區支援指揮部彈藥庫基隆未爆彈處理組到場協助。

海巡人員抵達現場後，隨即拉設封鎖線，經國軍未爆彈處理組人員初步檢視，無危安顧慮，彈藥種類不明，經測量未爆彈長118公分，寬20公分，直徑20 公分，後續由未爆彈處理組人員採用防爆毯包覆，帶回鑑定。

第二岸巡隊呼籲，若在海上或岸際發現疑似未爆彈，切勿隨意撿拾碰觸彈體及破片，以免發生意外，並請民眾立即撥打海巡服務專線「118」，海巡署將立即派員處置。

(中時 )