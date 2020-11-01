美麗信花園酒店「豪華客房」一大床。（摘自美麗信花園酒店官方社群網站）

又一間4星級飯店投入防疫飯店商機，位於台北市市民大道的美麗信花園酒店，日前於社群官網公告，自11月2日起將正式成為「分流式防疫旅館」，文中表示「檢疫旅客入住期間，皆不提供房卡，無法搭乘電梯至公共區域及其他樓層，都會在房間扎扎實實的待上14天」，入住專案有2種，一是輕食住房專案每晚4500元起，而自選住房專案每晚5500元，可於午、晚餐時段，隨意任點價值1200元的豪華套餐。

此外，「為提供政府防疫量能，提供居家檢疫者一個舒適、安心、價格平實的檢疫住宿空間」，美麗信花園飯店將提供116間豪華客房，讓居家檢疫旅客申請入住，其中20間為短期商務旅客申請入住使用，入住期間皆有近13坪、挑高3.1公尺的高大尚客房，並提供3餐、精緻下午茶及其他單點佳餚服務；而飯店的1樓、2樓及6樓以下房間皆正常接待客人。

檢疫旅客入住時，因飯店並無提供房卡，所以防疫旅客無法搭電梯至其他空間及餐廳、健身俱樂部，業者表示「絕無任何共同接觸及共用飯店公共空間疑慮發生，以提供其他嘉賓安心無虞的住宿、餐飲、健身及宴會空間。防疫樓層專控上鎖，若嘉賓誤觸樓層，電梯也無法作動」。

(中時 )