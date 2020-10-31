國民黨主席明年改選，國民黨黃復興黨部黃國雄支部副主委韓大勇認為，前高雄市長韓國瑜如果想爭取明年的黨主席，最有可能復出的時間點，會在農曆年前後。

韓大勇接受香港媒體《中評社》指出，江啟臣在政治歷練上稍微年輕，或許缺乏強有力的群眾基礎，若江啟臣持續紮根，明年黨主席改選連任或許會有一番作為，黨內路線才會真正定調，大家不妨樂觀以對，目前不需給他太多的枷鎖。

至於韓國瑜，韓大勇表示，韓國瑜如果想號召過去的支持者歸隊，也需要時間整備，讓過去的能量重新累積，畢竟支持者回流是需要時間的。明年5、6月要選黨主席，韓國瑜若4月份才復出，恐怕為時已晚，因此最有可能復出的時間點，就在農曆年前後。

韓大勇對此也表示，韓國瑜目前行事低調，看不出任何動靜，也沒見相關代理人出來號召，對支持者回應也都冷處理，讓外界不好臆測。

黨主席改選牽動國民黨路線之爭？韓大勇點出，韓國瑜是堅定的「九二共識」支持者，江啟臣則強調九二共識要在中華民國的憲法架構之下，雖沒說不承認九二共識，只是說法上比較軟。由於江啟臣是區域立委兼黨主席，需兼顧地方民意、年輕人選票及黨內領導，也很努力試圖平衡地方選區及黨內高層兩區塊，算是一種政治妥協。但並不認為國民黨在他領導下就會變調成「小綠」。

(中時新聞網)