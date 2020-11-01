北港 森興燈籠店

遶境燈籠王，讓陣頭青年愛上它

手繪扁字、以龍作為圖騰的各式燈籠，占據了店內牆角與天花板，不須其他裝飾，一眼望去就能感受古老味道。今年65歲的森興燈籠店老闆林聰賢說，客人就算對燈籠陌生，也不會認為這是現代工藝，言談中對於古風傳承充滿驕傲。

其實，全台手工燈籠店所剩無幾，承接祖業的二子林胤騰強調，連燈架都自製的更少。森興用的竹片不是桂竹，而是更有韌性、能摺成方形燈也不易斷的「刺竹」；會處理刺竹、懂用燈尺製作燈籠角度的人，很稀缺。林聰賢堅持用竹材，繪製用的紙面才平順，且燈火從竹簍透出象徵的「興旺之火」，更有鐵絲架無法比擬的質感。

1866年成立的森興燈籠店，在雲林北港已屹立超過150年。作為第5代傳人的林聰賢，直言剛退伍沒想過要回家幫忙，「當時店裡接下的訂單還沒做完，爺爺林森就中風」，面對長輩級客人催貨，不敢怠慢，才硬著頭皮接下重擔。

但林聰賢也曾面臨差點無人接班的困境，坦言長子、三子確定各自發展，只好寄望手巧又愛繪畫的次子，還傳授了規格不一的編竹技巧與宗教用規格。當年不到30歲的林胤騰其實想追夢，林聰賢笑稱是向媽祖拜求，「我盡力了，請祢幫我」，才讓失傳危機又順利度過。

林胤騰記憶中，小時候店裡做喪家燈籠生意較多，大人本來沒有特別想讓後代繼承，直到林聰賢接到更多宮廟生意，逐漸拉高比重到9成，才慢慢產生不捨家傳技藝消失的念頭，後來生意又很穩定，幾乎沒有淡旺季，也就一路並肩做到現在，「近年年輕人更嚮往出陣頭、風光遶境」，同時能繪製傳統與創新圖騰的森興，生意更是源源不絕。

宮廟的神誕遶境活動都需要燈籠，北港居民又有超強傳統宗教向心力，「這種偏執很誇張，又相當尊崇古禮。」父子兩人異口同聲地說，近年參加朝天宮爐主擲筊大典的，甚至超過兩百人，宮廟生意多到做不完。

對森興來說，新製爐主燈只是基本款，朝天宮遶境用的方形隨香燈，更是外面買不到，別人也做不來的。目前已經接下婆婆丁香削竹以及製燈架手藝的兒媳趙芳庭說，將來會教兒子做，但是否能傳承，得看潛移默化的結果了。

(中時新聞網)