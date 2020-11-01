根據衛福部中央健康保險署的統計資料顯示，肺癌是花最多錢的癌症，和醫療總費用第二位的乳癌相比，不僅就醫人數不到乳癌的一半，醫療費用反倒是乳癌的兩倍有餘。此外，肺癌的五年存活率最低，也就是死亡率最高的癌症。但是令人憂心的是，根據國健署的癌症統計顯示，國人被診斷出罹患肺癌時有6成左右是已經轉移，無法手術治癒的晚期（第四期）癌。如何早期發現肺部異狀，刻不容緩。

肺癌檢查 胸部X光、電腦斷層與低劑量電腦斷層 各有其效

重點整理：胸部X光檢查能對肺部的問題可以有初步及概括性的臆斷；而低劑量電腦斷層掃描 (LDCT) 則是早期肺癌篩檢的重要工具；電腦斷層掃描（CT）除大幅提高肺癌診斷的準確性外，更能做為肺癌標靶治療、化療或放射治療等後續追蹤治療反應的評估依據，是肺癌診斷和追蹤重要的利器。

．胸部X光：

這是最簡單、最直接的一種檢查。其可以快速初步判斷是否有明顯肺部異常，例如肺炎、肺結核、肺癌、肺氣腫、肺積水、氣胸等各種肺部病變，這些狀況常常會有典型影像表現，是一種迅速又無痛的檢驗利器，對於臨床病情評估十分重要。

胸部X光檢查有一目了然、做完立刻可以確認，對肺部的問題可以有初步及概括性的臆斷，不用耗時費力等待。同時，輻射劑量最低、對人體傷害也最低的這些優點。臺大醫院影像醫學部心肺影像診斷科主任張允中教授譬喻說：X光就像是醫師的聽診器！

．電腦斷層掃描（Computed Tomography，CT）

這是一種特殊的X光檢查，用幾十至幾百張的不同切面影像構成精確的3D立體構造影像呈現，使複雜的立體解剖結構得以完整重現，因為不會被重疊的組織遮蔽，檢查精準度更高。

肺癌的電腦斷層檢查可以達到以下三個目的：1. 確診：X光片上無法顯現或不確定的變化或病灶；2.確定肺癌臨床：TNM 分期 (腫瘤（T）大小位置、腫瘤是否有局部侵犯其它構造、淋巴節（N）病變與分布位置、是否有遠處轉移（M）等，做為治療方式或組合的依據)；3. 評估肺癌在治療後或追蹤過程的變化。

但電腦斷層也有其缺點，因必須注射顯影劑，對過敏或腎功能不良者不適宜，且仍有低劑量輻射線，建議依照醫師之指示做必要的追蹤。

．低劑量電腦斷層掃描(Low-Dose Computed Tomography，LDCT)

低劑量電腦斷層掃描最小能夠發現0.3公分的病灶，並針對結節或是毛玻璃病變做定期監控。2010年起，美國和歐洲二地針對LDCT的研究各自顯示，低劑量電腦斷層掃描讓前者的肺癌死亡率降低了20％，後者則更降低了26％。

臺灣的研究團隊在臺大前校長楊泮池的領導、國衛院補助下，針對非吸菸的高危險族群（三等親內罹患肺癌者、經常煮菜的家庭主婦、廚師等）進行了11177名的低劑量電腦斷層掃描。結果顯示，檢測出罹患肺癌的比率是2.4％，其中是第一期的比例是94.8％。

這顯示了，低劑量電腦斷層掃描確實可以有效早期發現肺癌，而且能比胸部X光提早5∼10年發現肺癌。再由臺大醫院健檢資料統計亦顯示，一般沒有危險因子者所做的低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢，檢驗出罹患肺癌的機率約為1％。不過，低劑量電腦斷層掃描目前健保不給付，一般自費在3000∼6000元之間，這是一個較大的缺點。(網頁編輯梁惠明)

(中時新聞網)