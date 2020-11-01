腳是人的第二心臟，必須承受走路時2倍、跑步時6倍的身體重量，足踝的重要性超乎想像，一但受傷不舒服，對生活影響極大。像是讓許多人困擾的拇指外翻，該如何檢視？足踝外科名醫朱家宏說，拇趾外翻貌似是小毛病，但找專門的足踝醫師治療還是比較好，以免遇到經驗不夠的非專科醫師，不但手術過程痛苦不堪，甚至術後也沒什麼改善。以下為朱家宏醫師「自己的腳痛自己救」書摘：

從解剖生理學來看，正常腳拇趾外翻角約為十五度以內，如果角度大於二十度就是「拇趾外翻」。角度越大不一定越痛，但會比較難看。

另外，拇趾外翻也常合併前橫足弓及內側縱足弓降低，前足寬度增加，腳的穩定性及腳趾的靈活性變差，也常造成蹠痛問題。

拇趾外翻手術後很容易復發？

事實上，只要做適當正確的矯正，拇趾外翻絕對是可以矯正的，重點在於如何正確地把骨頭的軸心調整好，等到癒合後，骨頭的形狀就會定型在正確的位置上，拇趾外翻自然就不會復發了。

至於手術的過程，其實既快也不辛苦，一般來說，拇趾外翻偏差角度約在三十到六十度左右，平均矯正一隻腳只需要半個小時，如果為兩隻腳做手術，加上麻醉的時間，差不多兩小時就可以結束手術，患者也可以馬上出院。只是，腳是功能性很強的部位，每天都要面臨踩、踏、走路的需求，因而消腫、組織的恢復都會比較慢，患者需要有多一點耐心。

(圖/時報出版提供)

(圖/時報出版提供)

術後還能穿高跟鞋嗎？

如果穿一般的包頭鞋，因為拇趾外翻的緣故，拇趾內側會跟鞋子摩擦，導致疼痛不適；穿透氣的涼鞋，雖然不會痛，但扭曲的拇趾裸露在外有礙觀瞻，實在是讓愛美的拇趾外翻女性陷入兩難。更多的恐懼則在於深怕做了拇趾外翻的矯正手術後，從此再也不能穿上讓小腿修長的高跟鞋，取而代之的是醜醜的機能鞋。

朱家宏醫師表示，這種恐懼和焦慮是不必要的另一種迷思。事實上，只要蹠骨的位置調整好，術後，患者完全可以穿著高跟鞋與尖頭鞋(雖然我不是很鼓勵，畢竟違反腳的天性與自然)，而且手術時，醫師也會順著拇趾最美、最自然的結構調整，在腳拇趾的第二至第三節趾骨之間依然留有些許角度，不會把外翻的拇趾矯正得很直，不讓腳ㄚ子看起來很僵硬，所以術後腳掌寬度一般會縮減十分之一，反而更有利於穿著鞋身窄長的鞋子，愛美的女性不需擔心。

自己就可以檢測拇趾外翻

是什麼原因造成拇趾外翻？又該如何檢視？整體來看，「拇趾外翻」可以說是標準「先天不良，後天失調」的產物。

(圖/時報出版提供)

先天指的是遺傳， 諸如過動性關節症、扁平足、足弓塌陷等，都有引發拇趾外翻的可能；而後天是指我們平日與腳ㄚ子互動的模式，例如是否長期穿著高跟鞋、尖頭鞋，又或是太少使用訓練足部內在肌，導致肌腱不平衡、退化等等。

平常可以自我檢測是否有拇趾外翻的傾向：只要站立並將雙腳合上，查看拇趾是否向第二腳趾傾斜大於十五度，若有此徵兆，就得多加注意或尋求專科醫師的診治，以免惡化。（網頁編輯梁惠明）

作者簡介/朱家宏醫師，高雄醫學大學醫學系畢業，日本奈良醫科大學足踝關節外科進修，美國辛辛那提大學聖瑪麗醫院足踝外科進修。現任台中行健骨科診所院長、足踝醫學會常務理事。秀傳醫院、林新醫院兼任手術醫師。

(中時新聞網)