為守護使用者健康而生的Apple Watch，今年推出了全新的Apple Watch Series 6，並且同台發表價格更為親民的Apple Watch SE，讓入手Apple Watch的門檻大幅降低。搭配上watchOS 7所增加的新功能，相對於其他代Apple Watch，配戴上的感受與習慣都與過往有許多不同。以下就是長期試用一個月後的體驗心得。

Apple Watch Series 6機殼顏色史上最多

Apple Watch Series 6搭配全新的S6處理器，效能比S5提升20%。此外也具備U1超寬頻晶片，可具備 5GHz Wi-Fi 與超寬頻連線能力。Series 6是目前唯一提供藍色、紅色（PRODUCT RED）款式鋁合金錶殼（還有銀色、太空灰、金色），以及3款不鏽鋼錶殼、2款鈦金屬錶殼的款式，對比官網仍舊販售的Apple Watch Series 3以及Apple Watch SE來說，選擇都是最多的。

Apple Watch Series 6以及Apple Watch Series 5都是採用隨顯Retina顯示器（常亮），但是螢幕亮度比Series 5的螢幕提升2.5倍，戶外高亮度的環境下更容易清晰讀取錶面資訊。Series 5當中納入的常啟高度計、指南針，都在Series 6當中沿用。

Apple Watch Series 6正面。（黃慧雯攝）

Apple Watch Series 6背面感測器明顯與先前款式不同。（黃慧雯攝）

單圈錶環與睡眠偵測 可謂絕配

Apple Watch Series 6出廠即搭配watchOS 7。在此版本中，首度納入的睡眠偵測功能，可說是使用者相當期待的功能。為了讓使用者可以在睡眠時配戴Apple Watch來偵測睡眠時長，使用者大多需要在睡前提前為手錶充電，對此，蘋果特別為Apple Watch Series 6加入快速充電功能。Apple Watch Series 6從0-80%充電僅需1小時，對比Apple Watch Series 5速度提升30%。而充電從0-100%則需要1.5小時，對比Apple Watch Series 5則速度快上40%。是唯有Apple Watch Series 6具備的特性。

健康App與睡眠相關的統計資料。（手機截圖）

根據過往配戴Apple Watch的經驗，通常都是返家之後會傾向將手錶摘下，夏天尤其如此。也因為電力的緣故，都習慣在睡眠時為手錶充電，不會在睡覺時配戴。不過為了要偵測睡眠時長，提前為手錶充電以及增加Apple Watch配戴的舒適度，可說是都是蘋果需要提前設想到的需求。除了為Series 6額外加入快充功能，蘋果今年度也推出了單圈錶環，可說是Apple Watch錶帶當中舒適度最高的，絕對可說是睡眠功能的絕配。

血氧濃度偵測 僅可作為健身與保健參考

蘋果持續為Apple Watch增加在健康上的功能，從心電圖（目前台灣還未開放）、高/低心率通知、跌倒偵測、經期追蹤以及噪音音量提醒等。而今年Apple Watch Series 6也增加了一項其他機種不支援的功能就是「血氧偵測」。

如果身邊的家人或是親近的朋友曾經住院，很可能對於血氧濃度的概念不會不熟悉。血氧飽和度也稱為 SpO2，能顯示肺部與循環系統將含氧血液輸送到身體的情況，是協助瞭解整體健康狀況的重要指標，對於大部分人而言，正常的血氧飽和度介於 95% 到 99% 之間。而Apple Watch Series 6增加了類似脈搏血氧儀運用的測量技術，這一點從機身背面的設計可以看得出來。

健康App與血氧相關的統計資料。（手機截圖）

Apple Watch Series 6的水晶錶背擁有四組綠色、紅色及紅外線 LED，另有四組光電二極體，分佈在其中。血氧濃度跟心率一樣，可以在背景持續監測，也可以在手錶上開啟血氧濃度的App進行測量，啟動測量時LED 會發出紅色光線與紅外線，穿透皮膚照射手腕上的血管，光電二極體會捕捉反射回來的光線，偵測血液顏色。 血液的顏色能顯示出血氧濃度，亮紅色血液代表血氧濃度較為飽和，暗紅 色血液的血氧濃度則較低。接著演算法會使用該資料估計你的血氧飽和度。完整的測量過程需要耗費15秒，且要求使用者處於靜止狀態，如果是走動、手臂移動的狀態下，都會導致測量失敗。

不同於心電圖功能至今都尚未取得台灣醫療器材相關的認證，以致於還無法在台灣開放，血氧偵測功能倒是隨著Apple Watch Series 6開賣就已經順利啟用。原因是這項功能非屬醫療級功能，蘋果方面也並不建議將此功能作為醫病時的參考數據，僅可作為健身與保健參考。在此之前《華盛頓郵報》記者Geoffrey Fowler也曾分享過他配戴時所得到的血氧濃度數據，嚴格來說測量時較容易失敗，也不是非常準確。這一點使用時可以留意。此外他也分享到，如果是配戴單圈錶環，但是錶帶過長（太鬆），也容易導致血氧濃度測量失敗。

家人共享設定與Apple Watch SE

應是期待能夠讓更多消費者能配戴Apple Watch，蘋果今年不僅推出價格更親民的Apple Watch SE（採用S5晶片，搭配Retina顯示器（不具備常亮特性），不支援心電圖、血氧濃度偵測，但是具備高/低心率通知、跌倒偵測、SOS緊急服務、全球緊急電話、噪音偵測、指南針等），還為加入了家人共享設定功能，讓你可以為不具備iPhone的家人設定他的Apple Watch。

Apple Watch SE正面。（黃慧雯攝）

Apple Watch SE背面感測器。（黃慧雯攝）

不過嚴格來說，家人配戴Apple Watch，但是並非使用iPhone的情況下，要能獨立使用Apple Watch，建議一定要選購LTE（eSIM)版本，並且單獨為Apple Watch申辦門號服務，才能在iPhone不在身邊時，能完整使用Apple Watch的各項（通訊）功能，包含傳簡訊、打電話、聽Apple Music串流音樂等等。因為替家人設定的Apple Watch，需要申辦獨立門號，因此也跟使用iPhone的Apple Watch用戶不一樣，無法享有門號同號共振的特點。

但從螢幕顯示面積、基本功能等層面來看，Apple Watch SE都是一款相當接近於當年Apple Watch Series 4的產品（但性能、指南針都更為先進）。若是家人對於選購上的價格有預算上限，選擇Apple Watch SE也足夠堪用。

watchOS 7加入洗手秒數偵測(20秒）功能，並會在過程中提醒。（手錶截圖）

體驗心得

整體來說，搭配watchOS 7而來的Apple Watch Series 6因為加入了洗手秒數偵測，是在生活上很容易被「影響」的一處。因為錶面上的提醒，更容易留意到洗手時間長度是否足夠，足以勝任生活小助理。而搭配睡眠功能，則是另一個配戴時習慣需要改變之處，包含睡前充電、睡前還要重新帶起手錶，再加上設定就寢時間等，都與過往配戴Apple Watch的經驗有很大不同。但睡前要先充電再配戴的場景，仍舊有時會容易忘記（或是直接入睡忘記帶），雖然iPhone上會跳出Apple Watch充飽電的提示，但不一定會立刻去配戴手錶，導致睡眠時長偵測經常無法完成。此外，完成睡眠目標後的起床的鬧鐘，很可惜的沒有偵測使用者手臂運動等起床時會有的肢體動作進行自動關閉，是使用上覺得不夠聰明的一點。當然，在watchOS 7加入睡眠時長偵測功能後，未來可以期待在此領域的功能持續升級，而就目前來看，還是相對陽春了一點，很期待能加速針對睡眠功能的更新，並且加入更為深入的分析與建議，並且同時在電池續航力上能明顯提升。

(科技)