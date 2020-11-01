女人的熱情無法擋？一名男網友發文自曝，自己疑似對熱情的房東太太動真情，載她兩次都會起「生理反應」，貼文引起網友熱烈回應。

這名31歲男網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，自己今年31歲，是個無車無房無存款的無殼蝸牛，在外租了一間1房1廳，月租1萬2的小套房，還養了2隻貓。房東太太離租屋處2條街，每個月都親自來收租「1年多來，房東太太已經幫我減兩次房租，現在是8千元，前陣子端午還送兩顆肉粽給我，中秋還給我一袋烤好的烤肉」。

讓原PO奇怪的是，他上個月與同棟租戶閒聊，才知他們都是ATM匯款，房東太太從來沒送他們紅龜祼與肉粽，更別說降租了。而且，她按我門鈴說：「有住戶的問題要跟我說」，請她進來後，都是在說她兒子與女兒的事，大兒子在海巡署當志願役很少回家，女兒讀高中交了男朋友，好幾天才回家一次，她很難過，丈夫也跟他離婚2年多了，聊到後來才得知她65年次。

原PO表示，房東太太隔天又來按鈴，說她要去附近超市 ，看我能不能幫她搬東西，卻買了很多的零食給他，還問我需要什麼自己拿。下班時房東太太坐在租屋處客廳，問他何時放假，能不能跟她北上聽演辛曉琪的演唱會。

「房東太太長的不差，有點肉肉的，但就是年紀大我一些。」我想問，像我這種什麼都沒有的人，會有機會跟房東太太有更進一步的發展嗎？因爲載過房東太太兩次，都起了生理反應，不是你們說的我不想努力，而是我動了真情才會勃起。

此文一出引起網友熱烈回應「勃起就是動了真情....？長知識了」、「真情來了就去吧！ 包租公離你就差一步了」、「不用動情啊！直接上，說不定下個月就能免繳房租了.....」「你只是一時性衝動吧！」、「加油！工作可以辭掉專心收房租了.......」。

原PO的看到網友留言後回應：「因爲房東太太兒女都不在身旁，我自己也搞的很昏，所以才上來問，我擔心是不是房東太太把我當她自己兒子，想心靈有個慰藉。我會勃起是動情，才不是你們想的那麼下流！』。他最後強調：「我月薪4萬7，不要再說我少奮鬥20年這種話了！」。

(中時新聞網)