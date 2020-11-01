美國11月3日大選進入最後倒數階段，道瓊指數本周暴跌 6.5%（或1834點）、標普重挫5.6%，創下3月股災以來，單周最慘表現。從歷史經驗來看，美股選前走勢成為一項指標，自1928年以來，若標普500指數在大選前三個月下跌，執政黨就會落敗，意指川普目前選情相當危險。

美媒報導，MAI Capital Management分析師Christopher Grisanti指出，川普一直將美股表現視為他連任籌碼，但眼前卻出現大危機，就是美國確診病例創高和疫苗遲未問世。

「道瓊指數本周持續重挫，對執政黨來說不是好兆頭。」Strategas Research Partners研究顯示，自1928年以來，標普500指數選前三個月的表現，在23次選舉中有20次預先揭示大選結果。當美股在這段時間上漲，執政黨獲勝的機率高達86%。

2016年，民主黨候選人希拉蕊民調領先川普，但標普500指數在選前連跌了9天，殺破3個月前的價位，最後執政的民主黨敗陣，川普勝出。

近期股市動盪，美股在過去12個交易日中有8天下跌，標普500指數周五（30日）下跌 40.15點（或1.21%），收在3269點，已經跌破8月3日3295點的收盤點位，這一天是選前倒數三個月的基準起點。

若未來幾天美股無法收復失土，從股市與大選連動的歷史關係解讀，可能意味著民主黨總統候選人拜登將獲勝。

(中時新聞網)