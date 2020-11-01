奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周金牛座事業運最旺，獅子座愛情運最旺，天秤座金錢運最旺。另外巨蟹座事業運需要留意，牡羊座愛情運需要留意，水瓶座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★

牡羊朋友下周寂寞感相當強烈，面臨許多事情的瓶頸，多少讓自己感到無奈以及情緒欠佳，奧斯老師建議下周加強和朋友的互動，有機會改善不少唷！

▍金牛座

整體運勢★★★★

金牛朋友自信心向上提昇，讓你下周在處理事情上變得更加順利，提醒多加注意自己的能力所在，可別接下一堆自己都做不來的事，反而只會累壞自己唷！

▍雙子座

整體運勢★★★★★

雙子朋友對於自己的目標也更加的明確，面對許多事情時也顯得游刃有餘，做起事來顯得衝勁十足，奧斯建議要好好把握下周的時間喔！

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

巨蟹朋友下周顯得積極許多，在面對目前環境所遇到的問題，都有滿大的意願與行動力好好解決，不願坐視不管問題的發展或忽略問題！

▍獅子座

整體運勢★★★

獅子的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境，讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，正因為如此，下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式！

▍處女座

整體運勢★★★

處女朋友下周的情緒受到環境影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事或想法，要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心喔！

▍天秤座

整體運勢★★★★

天秤座的朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多，所以好好把握下周難得的平靜吧！

▍天蠍座

整體運勢★★

天蠍朋友的物質慾望將提升許多，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在了物質層面，而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多喔！

▍射手座

整體運勢★★★

射手朋友則顯得積極許多，開始不像過往那麼念舊或守著既有模式，以往容易受到規範，雖然感覺不悅，但還是會選擇遷就現況！

▍魔羯座

整體運勢★★★

魔羯朋友下周要稍微當心了，過往的努力是否都沒又朝正確的方向呢？目前的穩定在下周可能受到過往努力方向錯誤的影響，導致有些許破壞的暗示存在喔！

▍水瓶座

整體運勢★★★

水瓶朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺喔！

▍雙魚座

整體運勢★★★

雙魚朋友，下周則顯得比較沒有動力了，雖然腦海中仍舊有努力想法，也想付諸行動，但卻始終怠惰了起來，面對人事物，也顯得提不起勁！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)