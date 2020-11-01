民國58年創立於高雄愛河邊的「河邊集團」，最初以生猛海鮮料理為主，故將餐廳命名為「河邊海鮮餐廳」，全盛時期甚至創下年營業額10億紀錄，更曾是高雄接待大陸旅遊團的首選。但在陸客不來與新冠肺炎疫情衝擊下，河邊海鮮餐廳確定於10月底熄燈，相關業務將整併至集團旗下的「香蕉碼頭」餐廳。對此，董事長張素鑾與員工皆低調未多作回應。

根據香港媒體《中評社》報導，高雄市勞工局證實，本月29日已召開勞資調解會議；如今有廠商指控遭欠貨款約200萬元，但餐廳黃姓經理僅回應，「河邊海鮮餐廳」將視情況整修，並將業務整併至「香蕉碼頭」餐廳以減少開支，其餘則未多談。

「河邊海鮮餐廳」19日在臉書粉絲專頁貼出公告，寫道：「親愛的顧客您好：因應公司業務調整及組織整編，以及為了提供更好更優質的服務，自2020年11月1日起，河邊海鮮市中店之餐飲業務，將合併至河邊香蕉碼頭宴會館，感謝長期以來的支持與鼓勵，誠摯歡迎舊雨新知繼續大駕光臨。」

香港媒體《中評社》指出，張素鑾擁有「辦桌天后」稱譽，不僅在高雄地方擁有廣闊政商人脈，張更連年在「香蕉碼頭」餐廳舉辦「北京特色週」活動，北京東城、西城、豐台區的區長及多位領導都曾親自光臨，也曾引進北京百年烤鴨名店，可謂促進兩岸交流有功、雙邊關係深厚。

(中時新聞網)