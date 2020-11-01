向來全力吹捧自己兒子的「球爸」拉瓦爾鮑爾，這次總算針對自己小兒子「球弟」拉梅洛鮑爾的未來發聲了，不過針對自己希望球弟去的球隊，球爸卻給了出人意料之外的答案，因為他並非選擇最愛的加州球隊，而是近年低迷的尼克或活塞！

畢竟拉瓦爾鮑爾全家人都住在加州，大兒子「球哥」朗佐鮑爾更在2017年以榜眼籤加盟湖人，直到去年才被交易到鵜鶘，或許就跟球爸先前暗示過的，他希望球弟可以前往能有最大發揮空間的球隊，畢竟尼克與活塞上季都沒闖進季後賽。

拉梅洛鮑爾原本被預估在前3順位被選上，可是活塞擁有今年第7順位選秀權，尼克則是第8順位，代表就連拉瓦爾鮑爾自己都不看好球弟有希望擠進前3順位，很有可能落到第7順位以後才被選上，這跟過往球爸的高調作風完全不同。

事實上，拉瓦爾鮑爾會對小兒子如此「悲觀」，主因可能出在拉梅洛鮑爾最近接受球隊試訓，表現卻都不太理想，儘管他還沒去過勇士、黃蜂與公牛等擁有第2到第4順位選秀權球隊測試，他的選秀身價早已下跌，要怪就怪球弟自己不爭氣。

(中時 )