緬甸有位美女醫生(南美善，音譯)在22歲就時取得醫師執照，曾投入非營利組織工作，在27歲時開始接觸模特兒工作，也時常上傳性感照片在社群上，但南美善的大膽作風觸怒緬甸政府，導致她被吊銷其醫生執照。

現年30歲南美善臉書及IG的的追蹤粉絲數加起來200萬，社群中可以看到她一系列性感美麗照片，從全裸到比基尼都有，也因為這些照片惹腦了緬甸政府，去年請她簽下切結書承諾刪除社群媒體照片，南美善雖簽了名，卻仍繼續分享性感照，於是醫療委員會便以「破壞傳統文化」吊銷其醫生執照。

而《紐約時報》曾報道，南美善順從父母的期望進入醫學院，但她真正的夢想是「當一個性感的模特兒」；在緬甸的社會，不希望女人獲得更高職位，會以女性的穿著來評斷，而當醫生雖社會地位較高，但收入卻不成正比，公立醫院新進醫師月均薪約200美元（約5800台幣），私立醫院可以翻倍，而她當模特兒期間月收入比當醫生還高，南美善在申訴無望下就轉形進入成人的影音世界，從開設OnlyFans帳號至今已經可以月入5萬美元(約140萬台幣)。

在 Instagram 查看這則貼文 Nang Mwe San（@nangmwesan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 21 日 上午 5:19 張貼

南美善也透露之後會再開YouTube，雖家人和國內的批評聲浪不斷，但這都不是她考量的，而全球網路的市場才是她未來目標。

(中時新聞網)