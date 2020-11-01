美國11月3日舉行大選，全美選民提前投票的人數更創歷史新高，各界都相當關注到底川普和拜登誰會勝出。對此，新北市議員葉元之在政論節目中分析指出，「拜登贏的機會，覺得是蠻高的」。

葉元之31日在政論節目「少康戰情室」中談到，「賓州也是一個很重大的搖擺州，以前是鐵鏽帶，後來經濟沒落，就被川普攻陷，那因為疫情關係，今年失業率到10%，所以拜登在這邊支持度就很高。」

葉元之表示，「美國預測網站說得賓州者也不惶多讓，如果川普拿下賓州有84%機會當選，若拜登贏賓州就有96%當選，若以這樣數據推斷，拜登贏的機會，覺得是蠻高的。」

其實美國大選最後一場辯論會時，民主黨總統候選人拜登在辯論會上提到，他主張石油業「轉型」（transition），此話一出立刻引發相關業者的緊張，川普總統趁機抨擊他打算摧毀石油業，而拜登陣營擔心賓州等關鍵州的選情會因此受傷。

(中時新聞網)