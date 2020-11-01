林青霞日前才被PTT鄉民討論，認為她是百年難得一見的美人。(本報系資料照)

「影壇第一美人」林青霞退出影壇多年，將在下月3號、她66歲生日當天，推出新書《鏡前鏡後》。她在書中收錄與好友施南生、已故娃娃歌后李菁的故事，還大爆知名電影美術指導及服裝設計師張叔平，曾被她的全裸照嚇得落荒而逃的趣事。

林青霞在前兩本書《窗裏窗外》、《雲去雲來》曾寫道與故友情誼，與張國榮、鄧麗君的相處舊事，新書《鏡前鏡後》當然也同樣收錄了多篇與好友故事。據港媒《明報》報導，張叔平是林青霞最親近的男友人，當年婚房，還有60歲時富商老公邢李㷧送她的房子，都是由張叔平裝修設計。

林青霞更在書中爆料，有次她在香港拍戲時，張叔平跑來找她，她就拿出3張無聊時所拍下的自拍照給對方看。想不到張叔平看完後竟露出驚慌的眼神，急忙要離開。

多年後，林青霞好奇追問張叔平「當時為何要走？怕我色誘你？」張叔平只回說忘記了。原來當年林青霞給他看的那3張照片，是完全沒穿衣服的全裸照。

另外，林青霞也回憶18歲時第一次見到李菁的情景。她說李菁那時候已是當紅影星，自己完全不敢看她，想不到李菁晚年會陷入財務困境。

李菁2018年於香港家中暴斃逝世，震驚各界，其實在李菁過世的前幾個禮拜，林青霞才去看過她，還準備了紅包讓她收下，打算找方法讓李菁有尊嚴地接受幫助，未料10天後就傳來李菁過世消息。後來林青霞更表態，願支付李菁的喪葬費用。

(中時新聞網)