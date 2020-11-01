台灣人對咖啡的著迷程度可說居全球之冠，一年可以喝掉6億杯外帶咖啡，讓許多咖啡店在經濟不景氣環境下，始終屹立不搖。日前有人發現，全聯突然上架星巴克咖啡包，引發熱議，有網友詢問值不值得買，內行人則回應，喜歡喝甜的人最適合。
女網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》貼出照片，表示星巴克咖啡隨沖包出現在全聯，有卡布奇諾與焦糖拿鐵口味，自己買回家嘗試後，覺得很可以，隨即分享到社團推薦給大家。
不少咖啡迷看到後紛紛留言：「全聯竟然有星巴克，手刀去買」、「這個好喝」、「卡布奇諾超讚」、「這個家樂福也有，很好喝」，「焦糖拿鐵好喝，焦糖很香又不會太甜，還有奶泡」、「有奶泡，推」，有內行人表示：「這款適合愛甜的人喝，冷掉之後會太甜」、「口味偏甜，不愛甜的人下手前要三思」、「是不難喝，但就是咖啡加奶粉，價值完全來自它的品牌，不推」。
除此之外也有許多人提醒，99元特價期間已過，如今已經恢復113元。
文章來源：我愛全聯-好物老實説
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。