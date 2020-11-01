台灣人對咖啡的著迷程度可說居全球之冠，一年可以喝掉6億杯外帶咖啡，讓許多咖啡店在經濟不景氣環境下，始終屹立不搖。日前有人發現，全聯突然上架星巴克咖啡包，引發熱議，有網友詢問值不值得買，內行人則回應，喜歡喝甜的人最適合。

女網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》貼出照片，表示星巴克咖啡隨沖包出現在全聯，有卡布奇諾與焦糖拿鐵口味，自己買回家嘗試後，覺得很可以，隨即分享到社團推薦給大家。

全聯出現了星巴克咖啡隨沖包，讓不少咖啡迷欣喜 (圖／我愛全聯-好物老實説)

不少咖啡迷看到後紛紛留言：「全聯竟然有星巴克，手刀去買」、「這個好喝」、「卡布奇諾超讚」、「這個家樂福也有，很好喝」，「焦糖拿鐵好喝，焦糖很香又不會太甜，還有奶泡」、「有奶泡，推」，有內行人表示：「這款適合愛甜的人喝，冷掉之後會太甜」、「口味偏甜，不愛甜的人下手前要三思」、「是不難喝，但就是咖啡加奶粉，價值完全來自它的品牌，不推」。

除此之外也有許多人提醒，99元特價期間已過，如今已經恢復113元。

(中時新聞網)