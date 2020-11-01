華爾街金融家認為，目前市場不僅將賭注押在拜登上，甚至希望民主黨也在參議員選舉獲得勝利。以獲得穩健的財政金融政策與第二輪經濟刺激方案。（圖／拜登競選總部）

美國共和黨長期以來受到華爾街投資者的青睞，但現任的美國總統川普卻輸掉了這項優勢，從競選捐款的情況分析，華爾街的金融家與投資客早已明顯轉向支持民主黨拜登，因為川普缺乏穩建的財政金融政策，華爾街很難進行中長期資本分配與投資。

《德國之聲》經濟專欄分析稱，長期以來華爾街都支持川普連任，美國金融界最重要的標準普爾指數從川普上任以來已上漲了50%，連現在新冠疫情如此嚴重，道瓊和納斯達克也不斷創新高。

分析指出，在新冠疫情衝擊下，美國經濟仍很困難。川普既沒有控制病毒，也沒有推出第2輪刺激經濟方案。民意調查顯示，川普似乎流失越來越多選民，美國的投資者也早就停止給予川普支持。現在大部份人開始擔心的是，川普敗選會質疑選舉結果，可能導致混亂的權力交接。

deVere Group金融顧問公司負責人格林（Nigel Green）表示：「目前市場不僅將賭注押在拜登上，甚至希望民主黨也在參議員選舉獲得勝利。」這對於比較保守的華爾街來說，這是很不尋常的改變。「通常民主黨勝利意味著對市場的負面影響，但反正現在沒有什麼事情是正常的。」

另一家金融諮詢公司Signum Global Advisors董事長邁爾斯（Chris Myers）表示，穩定和安全是投資者現在所需要的。一名金融家表示：「人們已經疲憊不堪。股市雖創新高，但華爾街對川普的領導風格仍感到憤怒。當你不知道白宮下一步將做出什麼決定時，很難做出中長期資本分配的決定。」

分析表示，如果民主黨在總統與參議院都大勝，將使國會和白宮都握在民主黨手中，經濟政策決定將會加速，例如批准數十億美元的第2階段刺激經濟計畫。

格林表示，為了實現持續性的經濟復蘇，投資者現在準備接受民主黨的增稅和加強監管，因為更可靠的政策以及減少與中國貿易戰可以抵消這些負擔。此外，拜登的基礎設施計畫和政府總體支出增加，應可以確保經濟以及許多公司業績再次回升。長遠來看，僅此一項就可以轉化為更高的股價。

文章指出，德意志銀行的專家也認為，民主黨勝利是最有可能的選舉結果。因此華爾街對週期性股票的投資正在增加，科技股和債券已失去魅力，再生能源、建築材料和工業股逐漸獲得青睞，所有這些都可從拜登當選獲益。

至於政治捐款，分析指出，華爾街對民主黨的支持是10年來最高，自今年年初以來，這些金融公司已向民主黨捐贈了2.65億美元，比共和黨多了近1億美元。CRP總監布萊納（Sarah Bryner）表示：「金融企業通常被認為是共和黨可靠的資金來源，但是現在趨勢已經逆轉了。」

(中時新聞網)