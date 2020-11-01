調和街拓寬工程落幕，31日慶祝完工。（陳彩玲攝）

市長林右昌和民眾一起步行，體驗嶄新人行道空間。（陳彩玲攝）

調和街拓寬工程完工，人行道寬度增1倍。（陳彩玲攝）

基隆市政府斥資近9千萬，進行中正區調和街路面改善及桿線下地工程，將路旁人行道寬度全面拓寬到250公分，31日慶祝完工，市長林右昌和民眾一起步行，體驗嶄新人行道空間。

林右昌表示，自從上任後，開始推動市區示範道路，在進行道路改善與鋪設前，把地面下管線清整更新，以仁一路、信一路示範道路為例，完工至今沒有再開挖，這次調和街也成為示範道路，以注重行人的步行空間和安全為重，將路旁人行道寬度全面拓寬到250公分，增加一倍之多，也給身障朋友更平整、無障礙空間。

林右昌說，鄰近調和街轉運站主體工程，預計在明年完工，屆時從海科館整個廊帶過來，整體公共設施會更完善，此外，明年基隆舉辦城市博覽會，其中一個展區，將連結潮境公園、海科館、望海巷廊帶，歡迎民眾前來參與。

中正區公所指出，調和街北起北寧路往南至深澳坑路，與新北市瑞芳區相接，也是前往潮境公園、海科館必經路徑，市府爭取營建署「提升道路品質計畫」補助，拓寬人行道，施作供給管，把台電電桿一併下地、纜線清整，提供市民帶來全新街景市容。

(中時 )