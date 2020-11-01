美官員證實，包含海軍海豹部隊在內的美國特戰部隊，31日於奈及利亞北部展開救援作戰，最後成功救出遭綁架的27歲美國籍公民華爾頓。參與救援行動的美軍無人受傷，還擊斃6名綁匪。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導顯示，此番救援任務是由美國、尼日與奈及利亞共同策劃。

Big win for our very elite U.S. Special Forces today. Details to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2020

由於中央情報局(CIA)的情報讓救援部隊大概掌握華爾頓的位置，非洲陸戰隊特戰部隊的成員才能順利確定其身在何處，然後海豹6隊執行攻堅並擊斃7名歹徒中的6人。1名反恐官員更表示，歹徒在還沒察覺到底發生甚麼事前，就已伏法。

《獨立報》則引述2名不願透露姓名的官員說法，華爾頓26日在尼日南部馬薩拉塔村家中遭歹徒綁架，當時他遭6名手持AK-47並騎著機車的男子綁架。目前他已被送往尼日首都尼阿美的美國大使館中。

美國官員與尼日官員認為，綁架者為奈及利亞的武裝團體而非恐怖份子；但他們常將抓到的人質賣給恐怖組織。

五角大廈發言人霍夫曼證實，「10月31日凌晨，美軍在奈及利亞北部執行人質就援任務，順利搶救被一群武裝歹徒挾持的美國公民。該名公民目前平安，由國務院照護，過程中美軍無人受傷。感謝國際夥伴對我們在這項行動中的支持」。

川普則在推特上高呼：「我們精英的特種部隊今天贏得了大勝利！」國務卿蓬佩奧也說，「由於我們軍隊非凡勇氣與能力，情報專家的支持與外交努力，遭俘虜的人質將與家人團聚。我們永不放棄任何美國人質」。白宮新聞秘書麥肯內尼也說，迄今已來川普政府已自24個國家救出55名人質。

(中時新聞網)