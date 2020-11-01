不少家庭都有碰過，孩子的課業與生活，父親卻不聞不問，全都交給媽媽，導致家庭間產生嫌隙。近日一名人妻在臉書表示，過往丈夫對女兒的生活與成績不聞不問，突然間卻開始詢問補習班狀況，讓她高興不已，以為丈夫終於願意關心孩子，未料真相曝光後超崩潰。

原PO在臉書《靠北婚姻2.0》PO文表示，自己是全職家庭主婦，某天一直對女兒漠不關心的丈夫，突然詢問起女兒的補習班生活，讓她相當開心，想說丈夫終於願意花心力關心家人了，但事後才發現，丈夫跟女兒補習班的英文老師「關係不單純」。

原PO說，丈夫和這個英文老師待在同一個羽球社，2人三不五時就相約打球，就連自己到場了，對方也硬要丈夫一同前往，說可以幫丈夫熱身，讓她覺得情況有異，一看手機才發現，兩人間有許多曖昧對話。

原PO表示，LINE對話裡，英文老師多次對丈夫抱怨「你老婆」怎樣怎樣，還曾當面要自己為孩子提供更好的教育環境，「多去外面看看別人媽媽怎麼做」，不僅如此，用丈夫手機回撥電話，英文老師一接電話就用開心語氣詢問「哈囉，在幹嘛」，更千里迢迢送吃的給女兒，然後要求丈夫下去拿。

原PO直說自己真的崩潰，實在不知如何是好，希望大家能給她意見。網友看完也怒了，直呼「直接跟補習班投訴」、「攤牌了啦，這樣下去正宮變小三」、「把事情鬧大，讓對方無法在補教界生存」、「殺去補習班，讓她在學生面前出糗」、「先把對話複製到自己手機，免得死無對證」。

(中時新聞網)