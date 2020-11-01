要塞司令官邸、要塞司令部校官眷舍今天首次舉辦全面性開放參觀。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

要塞司令官邸、要塞司令部校官眷舍今天首次舉辦全面性開放參觀。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市文化局31傍晚於要塞司令部校官眷舍旁停車場，舉辦沙灣星夜「古蹟修復紀錄片首映會」，邀原住戶分享昔日生活點滴，市長林右昌表示，今天活動只是新起點，預告大沙灣歷史園區明年即將完工。

林右昌指出，藉古蹟修復紀錄片，讓大家瞭解要塞司令官邸、要塞司令部校官眷舍修復過程的點滴，以及周邊文化資產、歷史軌跡，但沙灣星夜活動只是第一步，接下來，包括石圍遺構及法國公墓周邊，將展開相關工程，大沙灣歷史園區將於明年完工。

文化局長陳靜萍說，要塞司令官邸、要塞司令部校官眷舍今天首次舉辦全面性開放參觀，透過夜間導覽、古蹟市集與放映修復紀錄片，提供古蹟修復與展示新面向，這次官舍開放結合古蹟建物修復紀錄片放映，希望讓市民一同參與。

此外，觀光及城市行銷處也與在地的慾望劇團合作，將要塞司令部校官眷舍打造成歷史魔幻劇場，透過行動劇場模式與民眾互動。現場民眾說，在歷史場景中有這樣的演出，恰好呼應市府推動的「時空漫遊」，讓人身歷其境，是很難得的體驗。

觀銷處長曾姿雯表示，戲劇一直是說故事的重要途徑，透過戲劇生動的演出，觀眾將更能互動中對歷史產生共感，也是大基隆歷史場景再現計畫很重要的精神，透過不同方式，讓更多人深度認識基隆，發覺不一樣的海港魅力。

(中時 )