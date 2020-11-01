愛琴海30日發生規模7.0強震，造成土耳其與希臘至少30人死亡、逾900人受傷。土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，強震後至少發生400多場餘震。目前土國重災區伊茲米爾已救出100人，而救難人員穿梭於8棟全塌的建築，尋找是否仍有倖存者。

土耳其衛生部長克札在推文指出，伊茲米爾至少28人死亡，其中1名年長婦女因海嘯而溺水身亡。伊茲米爾省長考謝爾(Yavuz Selim Kosger)表示，強震導致塞費里希薩爾省沿岸出現海水倒灌的「局部海嘯」。

土耳其環境及城市化部長庫倫(Murat Kurum)表示，已針對伊茲米爾的17棟全倒建物中的9棟完成搜救任務，並救出至少100人，救難人員正忙著對剩餘的8棟進行救援任務。土國政府坦承，迄今仍不公布報告的原因，是仍不清楚受困於斷垣殘壁的人數究竟有多少。

在希臘薩摩斯島，強震則造成2人死亡(1男1女)，至少19人受傷，地震後出現的「迷你海嘯」則讓港口瓦希的街道為海水淹沒。

(中時新聞網)