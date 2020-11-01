Yahoo奇摩電商雙11購物節暖慶活動已經開跑了！今年雙11專注「媒體電商」、「會員體驗」、「品牌經營」、「數位轉型」四大營運方向，締造平台新動能；為讓消費體驗再升級，Yahoo聯名卡6％回饋無上限、無卡分期2.0全新出擊，打造更好逛、更好買的購物環境。

Yahoo奇摩購物中心即日起至11月8日推出《11.11暖身慶》活動，狂灑上億紅包，推出35％超高回饋、集結百萬商品全面3折起，Yahoo聯名卡即辦即用現領購物金，筆筆消費享6％回饋無上限；Yahoo奇摩購物中心狂灑上億紅包、強打35％超高回饋，在優化消費體驗及波波好康推升下，預計帶動Yahoo奇摩購物中心雙11暖慶業績年成長3成。

同時Yahoo奇摩超級商城也強強聯手「南紡購物中心」750大品牌強勢開館，喜迎米其林星級餐飲品牌「添好運」全新進駐。

Yahoo奇摩超級商城《11.11超豪買節》暖身慶則將於11月2日至8日開跑，集結站上名店強打25％超高回饋，每日限時推出必搶商品1.8折起，加碼消費滿199元享全家超商取貨免運優惠；Yahoo奇摩拍賣將於同時段推出《1起買1起玩》活動，攜手台北新板希爾頓酒店祭出消費滿111元即可天天抽豪華套房、瘋搶時時樂限時優惠商品1.1折起，讓消費者盡享雙11購物樂趣。

Yahoo奇摩購物中心事業部副總裁蔡伯璟表示，秉持「好的生活真的不貴」核心理念，Yahoo奇摩購物中心挾媒體電商優勢，持續深耕會員與品牌經營，優化服務與消費體驗，並領先電商業界推出品牌日、聯名卡及無卡分期服務；至今累計超過200家品牌合作「超品日」，為品牌創造最高53倍業績成長，今年更吸引上百品牌全新進駐平台。

同時結合全台最具影響力的Yahoo奇摩媒體平台，累積超過3.5萬篇原生內容，滿足消費者潛在購物需求。

迎戰雙11，Yahoo奇摩電商啟動會員消費體驗再升級計畫，除攜手百大品牌加碼回饋，也推出Yahoo聯名卡及無卡分期2.0，不僅Yahoo聯名卡可即辦即用、新卡現享折扣、筆筆消費享6％回饋無上限，更拓展無卡分期商品量大增250倍，最快當天即可完成無卡分期付款申請，滿額再拿6％回饋。

Yahoo奇摩超級商城匯聚多元品牌與店家，積極打造名店聚落，今年持續深化品牌與店家合作、聚焦多元品類經營，成功帶動平台十大深度合作店家業績平均月成長1.8倍、會員數增長48％。

後疫情時代品牌與店家積極數位轉型，擁抱電商市場，推升平台今年新進駐店家年增5成，其中，以美食類店家為大宗居品類之冠，帶動永康商圈、頂鮮擔仔麵、朱記餡餅粥等指標名店進駐。

為助攻台灣美食店家，平台更推出全新「美食新天地」頻道；瞄準電商雙11消費潮，南紡購物中心全新進駐，首波將帶進750大品牌、7大品類、20大專櫃品牌強勢開館，更將於11月2日至15日推出開幕慶獨家滿千折百活動。

連續11年榮獲米其林一星的餐飲品牌添好運也將進駐平台，線上銷售店內20大熱銷港式點心，雙11更祭出折價券現領現折優惠，讓消費者在家動動手指就能享用米其林美食。

(中時 )