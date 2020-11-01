11歲的「最強童星」葉小毅拍過IKEA廣告，並在偶像劇《因為我喜歡你》飾演男主角汪東城的童年時期，出道短短1年半，累積逾50部作品。日前他受邀加入知名經紀人辛誌諭的「達騰娛樂」公司，媽媽只對他說：「自己想好喔！如果發生什麼事我不會管。」結果葉小毅思考不到一天，就點頭答應簽入公司，除了想在戲劇圈耕耘，也希望像偶像防彈少年團（BTS），成為家喻戶曉的大明星。

雖然目前朝戲劇發展，但有歌手夢的葉小毅希望未來成為家喻戶曉的唱跳歌手。（圖／彭子桓攝）

回想入行契機，葉小毅透露，某天他和姊姊搭公車時，遇到廣告公司的人邀約拍攝，他看姊姊拍廣告很有趣，萌生了當藝人的念頭，立定目標後，機會火速上門。葉小毅拍完首部作品，嘗到拍戲的樂趣，加上結交到不少朋友，使他更加確信，進演藝圈就是自己想要的方向。

試鏡幾乎百發百中的葉小毅，先前拍攝IKEA廣告，已累積97萬次點閱。（圖／翻攝自IKEA官方YouTube）

表演祕訣 保持自然

小學六年級的葉小毅，須兼顧學業與事業，但他從不喊苦，有通告時，還得搭車往返中壢到台北；工作收工後，仍會利用時間讀書，讓成績維持在班上前十名，並達到領取獎學金的門檻，經紀公司也盡量不耽誤葉小毅的學業，將演藝工作安排在假日進行。

曾一周試鏡六支廣告，拿下五個機會，葉小毅認為表演最大祕訣是「保持自然」，落選也不會失落，「通不通過都是導演決定，沒選中我，是導演沒有眼光。」

葉小毅現在看電視會「職業病」上身，邊看邊「抓漏」，也會檢視自己的表現。他自評演技九十五分，少掉的「那五分」，直言：「有時候笑容不夠自然，我不滿意！」但說到哭戲，葉小毅非常有信心，「我會想著媽媽要離開我，只要醞釀一下，不到一分鐘，就能立刻哭出來。」

與經紀公司簽約8年，葉小毅由師兄沈建宏擔任經紀人。（圖／翻攝自葉小毅臉書）

組團出擊 不怕不合

葉小毅曾在公益短片《阿公》裡，與資深演員鄭平君扮一對祖孫，其中，鄭平君演出因罹患阿茲海默症而受驚尿失禁，讓葉小毅至今印象深刻，大讚對方敬業又演技精湛。而鄭平君也憑藉該片，獲得二○一八年洛杉磯當地短片競賽最佳男主角殊榮。

談到未來目標，葉小毅想跟偶像ＢＴＳ看齊，成為「誰都認識的大明星」。他表示，將會開始學習唱歌、跳舞，盼未來能組團前進唱片圈，「因為我有點害羞，所以組團一起表演比較好。」他不怕團員之間不合，也不擔心默契不足，胸有成竹地說：「一切只要多加練習，我是那種有目標就會努力完成、不會輕易放棄的人！」

葉家姊弟感情深厚，同時也是各大廣告商爭相邀請的童星。（圖／翻攝自葉小毅臉書）

(中時新聞網)