美國總統大選將在3日舉行投票，日前民主黨總統候選人拜登的兒子杭特，遭爆料進行秘密交易的醜聞經查證確為造假，拜登的民調也漸漸回穩，對此，台北市長柯文哲於10月31日下午參加北市青商會經貿論壇時指出，看到民調數據，包括他太太，每個人都說「看民調就是拜登會贏」。

柯文哲說，本來我們在做民調就是在看美國川普及拜登誰會贏得下一屆的總統寶座，大家看到民調都稱一定是拜登贏面較大，他先前則認為美國總統之爭，沒這麼簡單，不一定會跟民調一樣，但在看到美國新冠肺炎的人數一直在上升，原本一天4萬人已算高峰，但後來卻已達到單日出現有8萬人確診，他坦言「川普的選情已經開始出現不利」。

柯文哲指出，自己在30日早上看到，全世界單日增加50萬人確診新冠肺炎、美國也在24小時內新增8萬人，他說，疫情在美國仍持續蔓延，越往後對川普陣營的壓力，只會日漸劇增。

據了解，美國總統川普日前在多份民調中，均落後民主黨候選人拜登，引發不少台灣人擔憂，若川普連任失敗，是否將會對台美關係產生重大影響。

(中時 )