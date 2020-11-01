【1】外交部駁 向民主黨道歉非事實

美媒《華盛頓郵報》報導指，蔡英文總統今年520就職典禮播放各國人士賀詞影片，特別修剪美國民主黨人士的篇幅，事後還為此向民主黨致歉。對此，外交部否認道歉，但承認駐美代表處曾不小心轉貼美國總統川普之妻梅蘭妮亞的助選推特，不過發現後已刪除。

【2】蘇起憂民進黨 營造獨尊台獨言論市場

國家通訊傳播委員會（NCC）日前就中天新聞台換照舉行聽證會，創下首次「公審媒體」的惡例，如今又準備以「國安」之名，作為審照與否標準。對此，東吳大學法研所教授李念祖昨天表示，民進黨政府是否私下是否已做出決定，如今所為只是先射箭後畫靶？國安會前祕書長蘇起更說，民進黨政府刻意打壓反對聲音，令人憂心是為了在國內營造獨尊台獨言論的市場。

【3】變態狼繩套頸勒斃 汙辱遺體

馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，28日晚間從學校回宿舍途中，遭28歲男子梁育誌用童軍繩套頸勒昏，塞進後車廂，一路在台南、高雄繞行逾200公里，梁男發現鍾女無氣息，竟兩度停車以手指「冒犯」鍾女屍體，冷血伴屍19小時後，將鍾女棄屍高市阿蓮區大崗山產業道路旁，警方29日晚在梁男住處逮人並尋獲遺體，偵破這起駭人聽聞的隨機殺人棄屍案。梁經檢察官訊問，認涉犯強盜殺人等罪罪嫌重大，並有逃亡事實，聲請法院羈押禁見。

【4】愛琴海6.6強震 土、希至少28死

土耳其西部愛琴海海域30日發生芮氏規模6.6地震，引發小型海嘯，造成土耳其和希臘至少28人死亡，804人受傷。搜救工作仍在進行中，目前仍不清楚有多少人受困在瓦礫堆下。希臘總理米佐塔基斯與土耳其總統艾爾多安通電話，強調兩國應在困難時期展現團結。

【5】動力火車開割稻車囧比走路慢

動力火車近來推出新歌翻唱〈永遠不回頭〉獲好評，他們今天將在「穀稻秋聲-2020富里山谷草地音樂節」擔任壓軸演出嘉賓。2人10月31日提前抵達花蓮富里，趁空體驗當地稻米產業，他們開著總價700萬的割稻車緩緩前進，操作模樣帥氣有架式，尤秋興卻自嘲：「開得比走路還慢。」

(中時新聞網)