NBA總裁席爾佛(Adam Silver)剛忙完總冠軍賽又要頭痛了，他必須說服球員工會在年底耶誕節開打新球季(2020-21)，如果依照工會希望的明年1月中旬開打，聯盟可能損失多達10億美元(約台幣286億)！今年即使只被新冠疫情掃到後半球季，仍讓聯盟少賺了15億美元。

卡著明年夏天的東京奧運，即使在耶誕節開打也必須縮減至72場。如果依照上季的賽程表(10月22日開季)，現在新球季已經開打1個星期了。聯盟面臨開季的壓力，特別是打愈多季後賽的球隊(湖人、熱火)休息時間就愈短。

根據勞資協議，球員與資方拆帳50%利潤，所以球員荷包必然跟著縮水，最壞的情形是跟職棒一樣。職棒好不容易打完2020球季，總裁在世界大賽頒獎時還被觀眾報以噓聲，但至少他們可以休息到明年春天。

ESPN記者「沃神」沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)報導，如果新球季還是沒有觀眾進場，聯盟可能會再損失40億美元，嘗到跟職棒一樣的苦果，職棒的債務因為疫情而堆積到歷史新高的83億美元。NBA球員工會不希望減薪幅度過大，又不願意太早開季，顯然這是無法兩全的事。

(中時新聞網)