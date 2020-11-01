基隆一名55歲李姓婦人，日前施打流感疫苗後，開始出現不良反應，因無法自主呼吸住進加護病房。由於李婦其中一項症狀為喪失味覺，專家呼籲應針對新冠肺炎病毒進行檢測，檢測結果昨天（31日）晚間出爐，確認陰性。

該名婦人於上月15日接種賽諾菲流感疫苗，9天後四肢末梢麻痺，隔日就醫又出現味覺喪失、背部酸痛、吞嚥困難等症狀，緊急安排住院，並通報「流感疫苗嚴重不良反應個案」，29日轉入加護病房；院方初步懷疑她罹患「格林巴利症候群」（Guillain-Barré Syndrome，GBS）。

疾管署一度認為這名婦人除了味覺喪失，沒有其他新冠肺炎疑似症狀；婦人若感染，周遭也應該會有人被傳染，但目前無此現象，「不需要採檢」。

消息傳出後，台大兒童醫院院長黃立民疾呼，國外最近發表的一項研究指出，新冠病毒和GBS有關。他強調，進入秋冬，正值病毒蠢蠢欲動之際，「應該驗一驗」，避免院內感染風險。

台灣感染症醫學會前理事長莊銀清認為，現在有新冠肺炎的案例就應檢驗，該婦各方面的病毒、細菌都要採檢，釐清是比較好的。

在專家呼籲下，李婦於31日晚間接受採檢，中央流行疫情指揮中心隨後宣布，核酸檢測結果為陰性，排除感染新冠肺炎。

(中時新聞網)