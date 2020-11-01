許多人以為行走能力變差，走不遠、走路容易喘或是走路速度變慢，只是單純老化造成的衰退，然而，若本身為自體免疫疾病相關患者，就該留心潛在疾病「肺動脈高壓」。

中華民國風濕病醫學會蔡長祐理事長表示，患有乾燥症候群（修格蘭氏症候群）、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、皮肌炎、硬皮病、間質性肺病變等自體免疫疾病者，會產生自體抗體和細胞激素，可能破壞肺動脈的內皮細胞造成肺纖維化，當肺部阻力增加時，右心室壓力同時也會增高，形成肺動脈高壓，長久下來右心室肥大，容易造成猝死危險。

由於肺動脈高壓在無明顯症狀時，並不會進行特定檢查，因此對高風險族群來說，自覺症狀相當重要。蔡長祐指出，肺動脈高壓會使血液無法正常流通，組織缺氧時易造成喘、咳嗽、胸悶、胸痛甚至行走時走不動。標準的肺動脈高壓檢查為六分鐘行走測試，民眾在日常生活中可用過馬路時的「小綠人」紅綠燈為基準，若發現行走能力突然衰退，應及早檢查是否有肺動脈高壓疾病。

「心臟之癌」肺動脈高壓恐猝死 醫師籲喘咳血腫暈要留心

中華民國肺動脈高壓關心協會黃偉春理事長說明，肺動脈高壓定義是平均肺動脈的壓力超過20毫米汞柱。當肺部動脈血管壓力過高，而使血液無法正常運送，長久之下容易引起心臟衰竭。黃偉春指出，臨床評估肺動脈高壓患者的運動耐力，是採取六分鐘行走測試法，行走超過440公尺屬於安全的「綠燈區」；能走165到440公尺之間是需要觀察的「黃燈區」；無法行走165公尺就屬於危險的「紅燈區」。落在紅燈區的患者每3個月至6個月需回診追蹤。

肺動脈高壓的危險不易早期發現，醫師提醒相關的五大症狀為「喘、咳、血、腫、暈」。所謂的「喘」可分為四個等級，第1級為不容易喘、第2級為爬樓梯會喘、第3級為過馬路會喘、第4級為坐著就覺得喘。「咳」是指肺動脈高壓容易產生慢性咳嗽。「血」則是肺動脈高壓衝擊肺部血管，導致微血管破裂而有咳血現象。「腫」則因血液運輸不正常導致肢體末端腫脹。「暈」則分為兩種，頭暈是因心臟血液輸送不良造成腦部血流不足，另一種則是更嚴重的暈厥，當氧氣瞬間無法供應或心跳突然暫停，有可能造成猝死。

黃偉春指出，肺動脈高壓成因多樣，原發性成因不明，容易發生在30-40歲年輕女性，續發性則可能與自體免疫疾病、先天性心臟病、愛滋病、肝硬化等有關。此外，本身有肺部疾病如慢性阻塞性肺病、肺纖維化，以及慢性血栓疾病的族群，都應該特別留心。

黃偉春說明，肺高壓的診斷與檢查相對精密，目前可用工具包括心電圖檢查、心臟超音波檢查、胸部X光檢查、胸部電腦斷層、核子醫學掃描、右心導管檢查，冀能完善評估患者狀況，並給予精準治療。另外，臨床上也會透過抽血檢查BNP數值，黃偉春解釋，BNP是用來評估心衰竭的指數，正常標準應低於50以下，超過50以上就要注意相關風險。

一爬山嘴唇就發黑 肺動脈高壓如何穩定控制

由於肺動脈高壓患者血氧濃度偏低，若久處高山或低氧環境相對危險。黃偉春舉例，曾有肺高壓患者前往武陵旅遊，結果卻出現嘴唇發黑、無法活動等狀況。另一位患者至阿里山登山，一到山上驚覺自己雙手發黑，測量血氧濃度後發現不到90，急忙下山接受治療。由此可見，患者生活型態必須跟著疾病改變，無法隨心所欲。

黃偉春指出，早年肺動脈高壓的治療成效不佳，平均存活可超過三年者不到一半。但隨著醫療科技進步，目前除了最新的標靶治療，也有多種藥物以及新型手術選擇，存活率上升到八成。提醒肺高脈高壓患者應及早就醫治療，配合醫師指示服藥並定期回診追蹤方是上策。

過馬路走輸小綠人？當心肺動脈高壓煞「肺」又苦「心」！(影音來源:今健康提供)

(中時新聞網)