大陸女神楊冪人氣很夯，走到哪裡都是外界關注焦點，而楊冪日前與男星沈騰搭檔主持「一千零一夜」晚會時，踩高跟鞋的她，因走路不穩、原本想伸手扶沈騰下樓梯，未料沈騰卻直接走掉，楊冪還露出尷尬笑容、自己走下樓，對此，沈騰也做出回應了。

楊冪想扶沈騰卻撲空，她露出尷尬笑容，自己一步一步下階梯。（圖／取材自微博）

楊冪日前以黑色吊帶長裙、腳踩高跟鞋出席晚會，由於她的鞋子快有10公分高，下台階時走不穩，正當楊冪伸出手想扶搭檔沈騰時，未料沈騰卻沒有發現、直接往前走，留下楊冪獨自在舞台上，她收手露出尷尬笑容，自己一步一步下階梯。

微博事後還以「楊冪扶沈騰扶了個寂寞」引發討論，而沈騰昨錄節目《王牌對王牌》時，他也聊到此事，並坦言楊冪事前還特別拜託他「二舅，你今天扶我一下，我今天穿高跟鞋，不能走坡路，我得走樓梯上去」。

當時沈騰一口答應「妳放心吧」，未料他一上台就全忘了，一旁的女星賈玲聽完還立刻吐槽︰「你主要是低估了你在舞台上的表現慾，一見到觀眾，心裡哪還容得下別人」，沈騰還自責大嘆一口氣。

(中時新聞網)