蘋果（Apple）近期推出一系列iPhone 12新機，吸引不少果粉的換機潮，而也有不少部落客及3C達人陸續地拍攝開箱文。日前，有一名網友問及「這次iPhone 12有人覺得很失望嗎？」，他提出兩點看法，認為這次新機仍無新的進步可言，引發不少網友討論。

原PO於PTT論壇iOS版發文指出，iPhone 12系列新機已推出一段時間了，看了很多的開箱及測試影片，冷靜思考一陣子後，認為這次的iPhone 12升級令人失望，他整理了幾個觀點，欲和網友討論。第一，瀏海外觀。3年前iPhone X以瀏海問世時，當時不少網友嫌棄到不行，到現在已3年仍持續採用此設計，他認為蘋果並不是沒有技術可以將「瀏海剪去」，也許是大家已無感，但他自己私心期望有朝一日能拿掉瀏海。

第二，螢幕刷新率只停留在60hz。他表示，現在各廠手機旗艦機款都已支援至90hz，高螢幕刷新率從手機體驗就可明顯感受其差異性，而iPhone絕對是適合用來玩各大型手機遊戲，但iPhone 12的刷新率仍無提升，對於重度玩家絕對是硬傷；他更進一步指出，蘋果新機今年雖主打拍照功能及支援5G行動通訊，但在續航力及手機功能部份，似乎無明顯進步，因此，他問及「不知道大家是否有一樣的看法？」

不少網友看後顯然對原PO提出的論點並不在意，「一看就是安卓陣營的，哈哈哈」、「有什麼新技術可以保留Face ID又無瀏海？你說說」、「哪一代不令人失望 還不是照樣買爆」、「世界上沒有完美的手機，有人喜歡，有人嗤之以鼻自己高興就好」、「高更新率的螢幕有的話很好 沒有的話我也沒差 手機而已」；其中更有網友直呼：「這種文是要重複發幾篇。」

(中時新聞網)