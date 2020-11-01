「工共空間」開課教學童簡易木工技巧。（劉秀芬攝）

北門高中學生參加「工共空間」課程，展示金工作品。（劉秀芬攝）

「工共空間」有近百項木工、鐵工器具。（劉秀芬攝）

台南將軍返鄉青年蔡仕霖、徐麗敏夫婦承租將軍農會閒置倉庫，改裝成「地利小食」公益餐廳，在參與在地社造中，地利小食累積了許多木工、鐵工器具，因此想到將工具共享，提出「工共空間」計畫，在地居民周末時可帶著需要修復的家具，到此借用工具自行修復，或是做些簡易家具。

蔡仕霖3年前回鄉後，陸續進行了將庄園整修、在地文人吳新榮老宅修復工作，因此累積了相當多的木工、鐵工工具，他想到之前在台北師大商圈從事社區規畫工作時，團隊於街角設置了一家「小白屋」開放空間，以木工、鐵工各式課程拉近居民感情，因此決定在「地利小食」旁布置一「工共空間」。

蔡仕霖說，「工共空間」是一個分享工具概念，他先邀職人開課教學，吸引許多外地人到將軍來上課，他也與在地的家扶基金會、北門高中、北門農工、以恩關懷協會合作，讓孩子們在學習中交流、當成職業探索，甚至學一技之長，製作小物銷售，增加收入。

「工共空間」裡近百項工具以木工為主、鐵工為輔，有木工切斷機、圓鋸機、鑽台、車床等，鐵鎚、鉋刀、雕刻刀、鋸子等小工具更多，許多工具都非常昂貴，一般人不易互相共享，蔡仕霖說，「在工共空間不論工具也好、專業技能也好，希望藉由人與人的互動，加強人之間的信任與連結。」

蔡仕霖說，11月8日地利小食將舉行「維修咖啡館＆交換小市集」，歡迎大家拿出家中保存良好卻苦無機會再度使用物件到市集交換，也可帶著要維修的小東西到「工共空間」維修，不論是壞掉的電風扇、咖啡機，破掉的包包都可以帶去維修，只要支付500點交換幣，還可享用一杯美味咖啡。

(中時 )