literal change in my pockets. winners keep the employees happy!!!! pic.twitter.com/u2DJT60XYo — Uncle Stevie (@NYMOwner) October 30, 2020

經過大聯盟核准，美國億萬富豪科恩(Steve Cohen)成功入主紐約大都會，他的淨資產高達141億美元(超過4000億台幣)，是大聯盟最有錢的老闆，令球迷振奮不已。簡言之，科恩淨資產超過紅襪老闆亨利(John Henry)的5倍，大聯盟前3名最富有的老闆加起來的資產還輸給科恩，可見他多有錢了。

除去勇士、藍鳥這種集團經營的球隊，《富比世》統計大聯盟今年最有錢的是華盛頓國民老闆樂納(Ted Lerner)淨資產48億美元，他已高齡94歲並交棒給兒子馬克。第2名是舊金山巨人老闆查爾斯強生(Charles Johnson)淨資產45億美元。第3名是底特律老虎老闆老闆伊利奇(Marian Ilitch)淨資產38億美元。

《紐約郵報》形容科恩進來就像是把大都會升級成重量級球隊，自由市場上的任何球員都可以不看價錢就買下來。

64歲的科恩雖然業界名聲很差(他是基金管理人, 曾因內線交易遭重罰18億美元)，不過他一來大都會就賞個大紅包給員工，取消所有疫情造成的減薪。全體員工與保全人員會在11月開始領到全額薪資，總額超過700萬美元，另外撥款250萬美元照顧短期工(每人每月500美元)。這對科恩來說只是零錢，但足以建立良好的第一印象了。

(中時新聞網)