長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生10月28日深夜遭梁姓男子隨機擄殺，消息傳出震驚社會，長榮也在校園中設置哀悼牆為鍾女祝福；10月30日深夜，直播主「水伯大管家」前往事發地燒金紙，消息傳開後鍾母也現身直播留言「跟她說mummy要去帶她回來了」，惹網友鼻酸一片。

直播主「水伯大管家」10月30日深夜回到鍾女遇害的台鐵高架橋下便道，以「願馬來西亞遇害女學生一路好走，台灣人盡份棉薄心意！」為標題，開直播燒金紙、蓮花、衣物等替鍾女祈福。

直播持續1小時以上，消息傳開後不少馬來西亞的網友同步收看，鍾姓女大生的母親也現身直播中留言，激動地寫下許多真情的留言，包括，「跟她說mummy要去帶她回來了」、「Irene 不要怕」、「我從來沒有生氣她」、「我星期天就到了」、「我會帶她回家」、「告訴她爸爸媽媽很愛她」等，字句充斥著對女兒遇害的不捨，網友看了全都心疼。

鍾姓女大生的母親現身網紅直播中留言，字句中滿是對女兒的想念與不捨，惹哭一片網友。（臉書《水伯大管家》／蘇育宣翻攝）

據悉，兇手梁育誌向警方供稱他是失手勒斃鍾女，並非意圖殺害；詭異的是，梁嫌卻在鍾女死後19小時才棄屍，中間空白的19小時成為警方追緝的重大要點之一。拿來運屍的休旅車經過鑑識後，則在後座發現鍾女血跡反應，初步研判鍾女在第一時間並未斷氣，死前曾掙扎才留下血痕，此結果也明顯與梁嫌供述有出入，警方將緊追這幾項疑點嚴查。

回顧案情，梁育誌早在9月30日時就埋伏於「暗黑便道」意圖想隨機擄走女大生圖謀不軌，但徒手拉不走因此計畫失敗；隔月，即10月28日晚間，他帶上麻繩，再次於便道中等候，隨機看上了長榮大學鍾姓女大生，梁男伺機而動，使用麻繩勒脖後架上車猥褻，發現鍾女斷氣後便載往高雄市阿蓮區大崗山區棄屍。

(中時新聞網)