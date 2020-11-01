最新歐洲模式模擬(ECMWF)，顯示「閃電」周二(3日)接近分叉點時，呈現打轉的現象，之後的模擬路徑就很分散。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

東北風周一晚起增強，氣象局表示，大台北、東半部降溫轉涼，短暫雨將一直下到周四(11/5)。今年第20號颱風「閃電」則正朝西北西前進，接近台灣，是否有侵襲台灣的可能？氣象專家吳德榮表示，「閃電」周二(11/3)接近分叉點後打轉，模擬路徑變得很分散，不確定性很大。

氣象局表示，周一東北風再度增強，水氣下半天進來影響到周四，屆時北部、東北部天氣轉涼，高溫降5度，氣溫來到20~23度，其他地區早晚較涼，迎風面大台北、東半部、恆春半島局部短暫雨，中南部多雲到晴。周五、六東半部、恆春半島雨變多，北部局部短暫雨，其他地區好天氣。

颱風「閃電」目前位於鵝鑾鼻東南東方約1810公里海面上，朝西北西、往台灣的方向前進，吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，「閃電」在周二接近分叉點，因導引氣流減弱而打轉，之後模擬路徑就很分散，不確定性很大，從台灣東方海面北轉的數量較少，而向西經呂宋島附近，進入南海的數量較多，模擬路徑也有2條是會登陸台灣，而就算閃電颱風是往西走，路徑若離台灣很近也會影響，攸關周五(11/6)之後，是否有颱風外圍水氣影響台灣北部及東半部的天氣。

氣象局資料顯示，強烈颱風天鵝將進入菲律賓到南海，對菲律賓有極大威脅，其中心氣壓888hPa、近中心最大風速每秒65公尺，是近代觀測資料以來最強的颱風紀錄，超越2013年的海燕，也平了2010年的梅姬紀錄。

(中時新聞網)