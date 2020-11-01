邱姓男子因心情不佳，在投宿的旅社房間內，將價值12萬6000元的135張鈔票，撕成碎片，並將鈔票紙花拋撒房內、丟至樓下洩憤，樓下管理員以為樓上亂丟垃圾，上前細看才發現是被撕成紙屑的千元大鈔，報警處理。台北地院依《妨害國幣懲治條例》毀損幣券罪判罰邱男13萬5000元。可上訴。

檢方控稱，今年5月3日上午10時，邱男在投宿的旅社房內，因心情不佳，竟將身上的125張1000元紙鈔、10張100元紙鈔予以撕毀，邱將撕毀的10張100元紙鈔，撒落在客房地上，另將撕毀的125張1000元紙鈔，全往樓下拋撒，造成1樓地上滿是碎紙鈔。

大樓管理員發現地上有大量碎紙，懷疑樓上房客沒公德心亂丟紙屑，上前檢視後發現紙屑竟然全是被撕毀的1000元大鈔，遂將紙鈔碎片拾起並報警處理。檢警調查時，邱男坦承因找工作、租屋處不順利，一時心情不佳才撕紙鈔洩憤，檢察官將紙鈔送調查局鑑定為真鈔，依《妨害國幣懲治條例》起訴，聲請簡易判決。

台北地院因邱男認罪，判處邱男罰金13萬5000元。邱男僅因一時情緒控管不佳，撕毀12.6萬元紙鈔，不但吃上官司，還被判罰金13.5萬元，總計共損失26.1萬元，損失慘重。

(中時 )