立法委員許淑華｜「榮民之夜─復興初衷．榮耀心中」音樂會節目〈英雄好漢在一班〉及〈甜蜜蜜〉

國民黨立委許淑華日前自爆「進廠維修」，除了矯正牙齒外，還花了4萬多元割眼袋，希望讓自己看起來更年輕。30日國民黨黃復興黨部舉辦榮民紀念音樂會，許淑華扮成女軍官上台表演，更快速換裝以紅色旗袍亮相，逆天長腿讓人眼睛為之一亮，忍不住驚呼「超正的」！

許淑華消失了一陣子，她大方承認這段時間是「進廠維修」了，因為常被說看起來很累，發現是因為眼睛顯得比較疲累，所以去做了眼袋的手術，希望可以讓人感覺有精神，自己看起來也會覺得更有衝勁、更舒服。

國民黨立委許淑華（中）參加黃復興黨部舉辦的榮民之夜，扮女軍官上台表演。（圖／摘自許淑華YouTube）

變美後再次亮相，許淑華參加黃復興黨部舉辦的榮民之夜，扮成女軍官上台表演，雖然動作有點卡卡的，但臉上笑容持續放送，更在台上快速換裝，一身紅旗袍獻唱《甜蜜蜜》，好身材藏不住，尤其一雙逆天長腿，驚艷全場。

許淑華在臉書表示非常榮幸受邀，感謝榮民長輩們保家衛國，無私的奉獻，也謝謝背後默默支持的榮眷們，再次祝福中華民國的英雄們平安喜樂、榮民節快樂，並PO出表演片段，笑說非專業演出、純屬娛樂，分享給大家同樂。

網友看了後驚呼連連，表示「還得在舞台上換裝，這身旗袍真是好看，淑華姐棒棒的」「淑華委員太棒了，穿軍服很帥，穿旗袍更美麗」「我還以為我看錯了，許委員，妳真行」「超正的」「架勢十足」「女超人多才多藝啊！」

此外，感情部分，許淑華透露一直很穩定，但目前還沒有結婚的打算，且活動也開始越來越多了，將繼續在地方跑行程，為南投縣長選戰做準備。

變漂亮了！立委許淑華坦言「進廠維修」 花4萬割眼袋

(中時新聞網)