今年季後賽表現出色的熱火「二年級生」射手鄧肯羅賓生，實在很難相信他是2018年落選球員，熱火籃球營運高級顧問坎莫勒最近接受《太陽哨兵報》採訪表示，其實在2018年NBA選秀會前，熱火故意不讓其他球隊發現鄧肯羅賓生的天賦。

「我們故意不想讓鄧肯羅賓生在NBA選秀會上被挑走，他沒去樸茲茅斯邀請賽，也沒去芝加哥，更很少接受試訓，」坎莫勒表示，「但我發現他早早就去訓練了，當時他早已進入我們高層的視線內，他只要加入我們夏季聯賽球隊。」

熱火不惜搞出這些小動作，就是不想讓其他球隊發現鄧肯羅賓生的天賦，特別是在三分投射方面，事實上他們也做到了，羅賓生當年選秀落選，隨後就加入熱火夏季聯賽球隊，接著跟熱火簽下3年低薪合約，終在今年季後賽適時爆發了。

鄧肯羅賓生今年21場季後賽全都先發，場均11.7分、2.8籃板及1.8助攻，三分命中率3成97，表現跟「英雄哥」赫洛一樣讓外界讚嘆不已，更是熱火一路闖進總冠軍賽功臣之一，只能說熱火當年搞出這些，總算換來他們所想看到的結果。

(中時 )