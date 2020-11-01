法國里昂10月31日發生一名希臘籍東正教神父在關閉教堂時遭槍擊，神父傷勢嚴重，正在和死神拔河當中。

法國里昂10月31日發生一名希臘籍東正教神父在關閉教堂時遭槍擊，神父傷勢嚴重，正在和死神拔河當中。

法國社會近來不平靜，繼尼斯發生3人遭恐怖攻擊喪命後，法國第三大城里昂昨（31）日再發生一名希臘籍東正教神父在關閉教堂時遭槍擊，神父傷勢嚴重，正在和死神拔河當中。

綜合歐洲新聞台（Euronews）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，里昂當地時間10月31日下午4時左右，一名52歲的希臘籍東正教神父在關閉教堂時，突然遭一名歹徒以短管散彈槍擊中腹部，他隨後被發現倒在教堂後門，送醫後情況仍危急，仍在和死神拔河當中，附近民眾表示，聽到2聲槍響。

歹徒開槍後逃離現場，不過隨後已遭到逮捕，里昂當地檢察官賈奎（Nicolas Jacquet）表示，歹徒被捕時身上沒有帶槍，目前檢方仍不清楚歹徒犯案動機，不過已經針對謀殺未遂展開調查，並且和法國國家反恐辦公室展開合作。

法國社會近來相當不平靜，巴黎郊區一所學校的歷史老師因在課堂內向學生們展示充滿爭議的穆斯林先知穆罕默德漫畫，竟遭疑似伊斯蘭極端份子當街追殺、斬首；尼斯上周再爆發聖母院遭北非人士恐怖攻擊，歹徒以尖刀割喉聖母院一名男性工作人員以及一名女信徒，女信徒幾乎遭斬首，另一名女信徒也身中多刀，最後傷重不治，目擊者描述，歹徒行兇時嘴巴不斷複誦「真主至大」（Allahu Akbar）。。

針對法國尼斯恐攻，路透社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨日在一場預錄的半島電視台（Al Jazeera）專訪中強調，法國絕對不會在暴力面前退縮，並且堅決捍衛包括漫畫出版在內的言論自由，不過他也澄清這不代表他或其他政府官員支持這些褻瀆穆斯林先知的漫畫，他也重申，外界稱他曾說過「支持羞辱先知的漫畫」等言論是「斷章取義」，強調自己從來沒這麼說過，「我理解且尊重那些會受這些漫畫驚嚇的人，但我永遠不會接受利用這些漫畫來合理化暴力行為。」

(中時新聞網)