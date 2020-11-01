新竹攻城獅球員跟球迷一一擊掌互動。(攻城獅提供)

新竹攻城獅球團於9月正式成立後，即與新竹縣政府緊密合作規劃一系列新竹在地相關活動，包含竹科企業廠區宣傳、多場校園活動與偏鄉關懷公益活動，強烈展現深耕新竹在地的決心。31日受新竹縣政府邀請於竹北水圳森林公園舉辦球迷見面會，共吸引近4000位新竹地區球迷同樂。

現場更是有數百位球迷於活動前兩小時排隊領取球隊海報，攻城獅球星也大展親和力感謝球迷於熱身賽期間力挺球隊。高景炎總經理向新竹球迷預告，攻城獅主場季票將於5日開賣至14日，屆時請大家鎖定新竹攻城獅粉絲專頁，希望新竹地區的獅紫軍們可以準備將攻城獅賽事納入未來周末行程，一起捍衛新竹主場！

經後台數據統計，新竹攻城獅自辦熱身賽購票族群共有45％來自新竹地區，雖可看出熱身賽前的宣傳小有成績，但高景炎總經理表示：「從首場熱身賽數據看得出來我們離目標70％還有一段努力的空間，我們的目標是讓攻城獅成為新竹的驕傲，融入民眾生活的一部分，打造真正的屬地主義。」

新竹攻城獅全體隊員31日與新竹球迷共度愉快週末，拍照簽名皆來者不拒，過去征戰多支球隊的宋宇軒看到爆滿球迷參加見面會，認為球隊第一階段的在地化行銷很成功，未來球員一定會盡全力在主場拚戰，歡迎所有新竹地區球迷進場獅吼。

首度體驗職業球隊氛圍的李家瑞也為此盛況開玩笑說：「原本以為大家都是來聽高爾宣唱歌，但看到好多球迷穿著我們的球衣，能在主場擁有這麼多球迷真的是職業球員夢寐以求的屬地文化！」

(中時 )