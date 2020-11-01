番茄裡竟長出豆芽？這個突兀的畫面，真實發生。一名網友日前買了番茄回家，放很久都沒有處理，後來索性剖開，一看「竟然變成豆芽菜」！她將照片分享至臉書社團，引起網友熱烈迴響，「恭喜妳買到至尊番茄！拿去種，這輩子不用再花錢買番茄了」。

原PO在臉書社團我愛全聯-好物老實說發文，說她幾個星期前去全聯買的番茄，因為一直不夠紅，就放在那。某天又看到這些番茄，乾脆剖開來，發現番茄籽全部發芽了！「真反常，頭一次看到這種番茄」。

原PO表示，番茄買來後沒放過冷藏，一直在常溫下，沒想到會讓她遇到「買番茄送豆芽」這種事。

網友笑歪，不少人附和自己也是頭一次看到，「看起來像番茄被綠豆強暴了」、「是因為萬聖節，豆芽菜把自己扮成番茄嗎」、「妳發了，這番茄拿去種，買兩粒送N粒」、「豆芽cos番茄成就解鎖」。

也有專業網友指出，這種現象其實不罕見，稱為「胎萌」，有些植物如稻米的某些品種，種子沒有休眠期，收穫時若遇雨水和高溫，就會在植株上萌發。

(中時新聞網)