拜登次子韓特的地獄筆電

11月3日即將登場的美國總統大選已進入倒數計時階段，民主黨總統候選人拜登的民調持續領先總統川普，很可能成為白宮新主人。然而，拜登次子韓特（Hunter Biden）的「地獄筆電」已成為潘朵拉的盒子，成為對手源源不絕的醜聞爆料寶盒。

據《每日郵報》（Daily Mail）10月31日報導，除了自拍性愛照外，這台2019年4月送修，但未取回的筆電裡還有一堆機密與個資，如拜登的私人電郵和手機號碼。而令人訝異不已的，卻是他選擇以「Hunter02」這個簡單的密碼，來保護IT專家嘴裡所謂的「國家安全惡夢」和「典型勒索材料」。

其中一封和中方交易失敗有關的電郵寫道，要付「大老」10％酬金，而有人認為，這所指的是拜登。不過，拜登堅稱，這輩子沒從外國金主手中拿過一毛錢。這些機密資料全未加密，除了拜登的相關資料和密勤局幹員的姓名外，還有美國前總統柯林頓與夫人希拉蕊，以及前總統歐巴馬內閣內幾乎所有成員的手機電話。

事實上，他的聯絡簿中共有1,500人，其中包括女星葛妮絲派特羅（Gwyneth Paltrow），英國「酷玩樂團」（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）與聯邦調查局前局長佛利（Louis Freeh）等人。

而他的個資包括護照、駕照、社會安全卡，信用卡和銀行對帳單等，也都在筆電內。不僅如此，韓特的吸毒與性愛問題，也得以從中窺得細節。來自現場性愛視訊和成人聊天網「Jasmin」的訊息顯示，韓特想要上網找樂子，可是因為信用卡可用餘額不足而被拒絕。而他在另一個色情網「live cam」上，則撒了超過2.1萬美元（約60萬台幣）。

(中時新聞網)