美國大選投票日將至，外媒報導，美國總統川普原定大選之夜要在飯店舉辦慶功宴，不知何故取消，這讓台灣網友驚覺不妙，認為川普此舉看來是要輸了。

美國總統大選將於11月3日舉行投票，最終誰能贏得大選，引起全世界關注。雖然在多份民調上，川普均落後民主黨候選人拜登。但台灣學者郭育仁接受港媒《中評網》採訪時直言，雖然大部分民調都預測拜登當選機會大，但是從一開始做民調，可發現拜登卻無法有效和川普拉開差距，這代表川普有一群很鐵的支持群眾，因此川普連任機會很高。

不過，《世界新聞網》卻發現川普在選前有一不尋常舉動。該媒體報導，原本川普和其競選團隊將於11月3日大選之夜，在華府川普國際飯店(Trump International Hotel)舉辦慶功晚會。不過《紐約時報》指出，慶功晚會已經悄悄取消，川普大選日當晚將留在白宮，對此消息，川普發言人拒絕發表評論。

對此，批踢踢網友表示，「川普4年辛苦了」、「知道怕就好啊」、「最後一夜當然值得紀念」、「敗選之夜」、「上次好像是希陣營預定慶祝活動，然後...就沒然後了」、「我永遠忘不掉上次川普確認勝選當下那個茫然的表情」、「不意外，應該有匯集資訊，知道自己輸定了」、「大勢已去的fu」、「看樣子我川真的不妙了」、「看來要輸了」、「敗登穩了」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

(中時新聞網)