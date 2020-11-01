美國總統大選即將舉行，立法院周一將邀外交部長吳釗燮報告台美關係，外交部指出，美國本屆國會開議以來，共和、民主兩黨的參眾議員紛以提案及聯名致函強化台美關係，展望未來，無論結果是共和黨或民主黨執政，外交部將持續在既有良好基礎上，與美方攜手合作，期盼台美關係都能再創新猷。

立法院周一邀請外交部長吳釗燮報告「台美關係之現況與未來發展」並備質詢，外交部在報告中指出，本屆國會開議以來，聯邦參、眾兩院台灣連線人數持續增加，眾院「國會台灣連線」目前人數達219人，「參院台灣連線」目前人數為30人。

報告中指出，共和、民主兩黨之參、眾議員紛以提案及聯名致函等方式就有關強化台美關係、支持台灣參與國際組織、加強台美經貿互動及持續對台軍售等議題，表達對台灣的支持。

聯邦參院外委會主席芮胥及民主黨首席議員孟南德茲、聯邦眾院外委會主席安格爾及共和黨首席議員麥考爾於5月8日就我參與WHO案，

共同聯名致函54個理念相近國家之政府首長及歐盟，並副知該國外交部長或重要國會議員領袖。

聯邦眾院「國會台灣連線」4位共同主席領銜、並有合計205位聯邦眾議員於5月13日聯名致函 WHO譚德塞幹事長，力促渠邀請台灣出席本年WHA。

此外，參院「台灣連線」2位共同主席發起，合計50位參議員於10月1日聯名致函美國貿易代表賴海哲，籲請支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），強調台灣是美國長期的經濟夥伴及安全盟友，並已宣布將採取具體行動鬆綁對美國肉類產品進口限制，爰高度鼓勵賴海哲與台灣洽談BTA。

聯邦參議員魯比歐及孟克利於10月20日提出「台灣關係加強法案」，建議調整美國對台政策，包括成立跨部會台灣政策任務小組、要求美駐台代表之任命應經參院同意、建立台美文化交流基金會、反制中國對台銳實力滲透等作為，以更切實反映現況。

台美印太民主治理諮商也在今年10月28日召開第二屆總結會議，採實體及視訊混合方式辦理，會後共同發布事實文件，綜整未來雙方將持續合作，運用台灣在促進宗教自由、婦女經濟賦權、打擊網路假訊息散布、透明政府及公正選舉的成就，展現民主價值的核心，維護自由開放的印太區域。

外交部強調，台美關係一向緊密友好，近年來在雙方共同努力下，台美關係更加堅實穩固，今年亦在各項領域達致豐碩成果。美國即將於11月3日舉行總統及國會選舉，展望未來，無論結果是共和黨或民主黨執政，外交部將持續在既有良好基礎上，與美方攜手合作，期盼台美關係都能再創新猷。

(中時 )