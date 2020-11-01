日前人氣YouTuber放火在派對上遇見JKF女郎青青，兩人打得火熱後回到女方閨房，卻遭到男友抓包，放火慘被強拍裸照並勒索25萬，事後他的裸照仍流出，事件鬧得沸沸揚揚，而百萬YouTuber、「在不瘋狂就等死」前團長游否希，接受雪碧專訪時經爆也被仙人跳過，對方是圈內女生，竟被勒索千萬。

YT頻道兼團體「在不瘋狂就等死」是台灣規模最大網路創作團體，在經歷多名團員爆料長期遭不公平對待甚至霸凌，跟公司撕破臉互相爆料，游否希遭到牽連，於今年3月宣布退出團隊，花了20萬成立個人工作室，在給出200萬根前東家買回頻道所有權，之後加入新東家，在這裡轉幕後當導演。

而游否希最近跟「情色女王」雪碧合作拍片，被問到感情狀態，他說雖然常跟網紅、模特兒拍照，但他卻因為過去的陰霾，不太敢跟圈內女生在一起，吐露曾跟一名圈內人交往，沒想到以為感情順利推進到發生關係後，隔天女生竟跟他說「想要拍片也想要紅」，讓他錯愕。

這段關係讓游否希受到很大打擊，本以為雙方情投意合，沒想到對方卻是想利用他的名氣，更糟的是，他拒絕了以後，女方要他賠償1千萬，他無法承擔這樣大的壓力，最後協商給10萬，游否希才恍然大悟，其實女方只是要錢而已。

至於YT好不好賺？游否希表示自己是用副業在支撐YT頻道經營，至於YT界是否也有「潛規則」？他也直言其實不少，「有些小模確實要名利」，就會透過這樣的管道方式求財，而雪碧也聽過某網紅團體有在做潛規則，自爆剛開始拍片時，曾接對方私下約出來的電話，也曾半夜打來問她「在幹嘛？」，游否希則說這方式是他人的生存之道，而且人家有本錢，他也不好評論什麼。

游否希專訪&驚爆被仙人跳! YOUTUBE界也有潛規則

(中時新聞網)