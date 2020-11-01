立法院教文化會明天（周一）審查《學校衛生法》修正案，原本綠委林淑芬等人提案修法禁萊豬進校園，卻被民進黨團擋下，最後胎死腹中。不過家長、教師團體周一將在立法院外請願，結合在野黨立委，全力要求在法令中明確禁止學校營養午餐禁用萊豬。

含萊劑美豬明年1月1日起進口，國民黨、民眾黨等在野黨立委均主張修改《學校衛生法》，比照基改食物，明訂禁止含萊劑美豬用在學校營養午餐。不過教育部不同意，僅願意在契約範本中規範，而新契約範本預計在11月底前完成。

在野黨久攻不下，執政黨立委林淑芬近日也提出《學校衛生法》修正草案，明訂校內禁用「含乙型受體素（包含萊克多巴胺）之肉品及其加工品」，獲得跨黨派10多位立委連署支持。

國民黨立委林奕華在個人臉書發文表示，很高興看到民進黨委員林淑芬、陳亭妃、江永昌、高嘉瑜、吳玉琴、洪申翰等人提案或連署，修正《學校衛生法》第23條，嚴禁校園營養午餐使用含乙型受體素肉品。她這會期擔任國民黨團書記長，願不分黨派與所有政黨、委員共同合作所有食安議題。

不過許多綠委與在野黨立委同一陣線，對執政黨造成重大壓力，最後民進黨團主張執政黨立委對於含萊劑美豬進口的立場要一致，導致林淑芬等人的提案最後「胎死腹中」。

立法院教文會明天排審《學校衛生法》修正案，沒有執政黨立委當內應，在野黨立委決定和民間力量結合，力促在法案中明確禁止萊豬進校園。家長、教師團體周一將於於立院群賢樓外發起請願活動，並請國民黨、時力和民眾黨等數十位立委助陣，表達禁止萊豬進入校園的訴求。

新北市中小學家長會長協會理事長邵澤淵說，學童是家長的寶，學童在學校營養午餐食安，光憑教育部一紙公文，可能仍無法保證。家長團體要求修法，嚴禁校園營養午餐使用含瘦肉精肉品及其加工品、再製品。

新北市中小學校長協會理事長邱承宗校長說，政府不應該將校園食安把關責任只是交給地方縣市及學校，唯有透過法令的規範，才能確保校園的營養午餐，不會有危害學童身心健康疑慮的食品。

(中時 )