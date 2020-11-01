2022基隆市長選舉，熱門人選有國民黨前立委謝國樑、民進黨委蔡適應、民眾黨秘書長謝立功等人。藝人許效舜日前透露參選意願，面對潛在對手各個政治實力深厚，他堅定的說，若有機會一定會好好做，要給基隆人一個選擇的機會。對此，網友認為，許效舜能否參選，可能要看國民黨的態度及走向，但也有人想起余天轉戰政治圈後的處境，想勸退許效舜。

許效舜接受壹電視《我是救星》節目專訪時被問到，無黨無派怎麼拚？他表示，這跟當初進演藝圈家裡沒人看好一樣，如果有機會一定會好好做，「基隆是我們的父山母地，我會全力以赴執行我的人生任務」「我是要給基隆人一個選擇的機會」。

許效舜父親曾任4屆基隆市議員，也是228受難家屬，阿公曾任八堵車站副站長，遇到軍隊後無故「被消失」，留下當時才32歲的阿嬤，一個女人獨力撫養2個小孩與遺腹子，想起阿嬤當年到處找阿公屍體，曾想跳海一了百了，讓許效舜在攝影棚大噴淚。

不過對於許效舜想選基隆市長，PTT網友認為，從選民結構來看，年輕人都到台北了，留下來都是老人，不是藍就是綠，第三勢力不太可能贏，但有人指出，許效舜曾到民眾黨活動演講，也跟謝立功聊過，說不排除與任何政黨合作，且以他的名氣應該不只4%，「幹掉kmt候選人都有可能」。

此外，大多數網友則認為，國民黨因素可能影響較多，「謝國樑沒那麼弱，國民黨也不太可能讓」「看明年國民黨黨主席是誰才好判斷」「如果明年國民黨黨主席夠強，就可以卡住黨內其他雜音，讓許效舜出馬，至於要不要入黨是其次」，但也有人勸說「國民黨不會讓你公平初選的」「藝人還是別來搞這個，看余天搞政治花多少錢了」。

許效舜透露想選2022基隆市長，引網友熱議。（圖／摘自PTT）

(中時新聞網)