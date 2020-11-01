網紅圈近日風波不斷，先是橫綱凱咪爆料網美7成在賣淫，接著又鬧出放火夜宿JKF女郎青青家疑遭仙人跳；最近有成人網站打著「女星/網紅色情片」的名號賺錢，YouTuber奎丁為了深入了解內幕，直接付費加入暗黑群組，意外發現受害者不只她一人，呼籲外界幫忙檢舉下架。

奎丁畢業於輔仁圖資系，外型美豔高冷、擁有大D小E的豐滿上圍，作風豪邁不做作，被網友封為「社會丁姐」。她最近在個人頻道上傳一支新片，表示有粉絲傳訊息問她成人網站的謎片女主角是否為本人？她循線找到外流假影片的網站，發現自己被駭客用AI換臉技術合成色情片女主角，片名為「奎丁老師詐金系列」，她親自付費解鎖看該假影片，驚呼「很不舒服！這個真的不是我！」由於太過不舒服，沒辦法繼續看下去，氣得大罵：「今天這樣子的影片，已經造成我的部分觀眾對我可能有些誤解，難道我要發文解釋嗎？我還要幫你打廣告是嗎？」

除了自己被盜用在色情網站上，奎丁還發現群組內的3000多名成員會票選出想看的女名人，受害者名單多達數十人以上，像是雞排妹、黑嘉嘉、蕾菈、理科太太、滴妹、Sandy、夏語心、曾之喬、峮峮等，跨足網紅圈和女明星，就連男性網紅「館長」也在其中。

奎丁計算進暗黑群組的成本400塊，成員高達3400人，換算下來就有基本收入136萬，每次上新片又能再賺一筆，累積下來金額相當龐大，奎丁沉重地表示：「這個東西其實就是數位性暴力，暴力，也是暴利。」為了讓大家了解事情的嚴重性，奎丁還電訪一位遭到前男友偷錄性愛片的女性友人，外流後她好一陣子都把自己關在房間，害怕與別人接觸，後來靠心理諮商才稍微好轉，但心理的陰影始終揮之不去。奎丁收起笑臉，嚴肅地表示：「我也很怕或許會被報復性挖臉，但還是覺得必須拍出來讓大家正視這個問題，也希望大家可以動動手指檢舉！網路的力量很可怕，但網路的力量也可以很強大。」期盼大家能動手檢舉，一同抵制惡勢力。

(中時新聞網)