多名泛民人士今早(1日)被捕。包括前立法會議員陳志全、朱凱廸，以及議員胡志偉、尹兆堅、黃碧雲及張超雄，此外，包括工黨主席郭永健亦同被拘捕。香港警方指出，拘捕行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

綜合《明報》與《東網》報導，香港立法會內務委員會經歷半年至5月8日仍未能選出主席，主席李慧琼當日主持特別會議，處理法律問題等事項。會議期間，建制、泛民議員衝突、互相指罵，場面混亂，有泛民議員受傷。

今次被拒捕人員均涉及今年5月8日立法會內務委員會中，觸犯《立法會（權力及特權）條例》有關「藐視罪」及「干預立法會人員罪」。

香港警方表示，經深入調查及諮詢律政司法律意見後，港島總區刑事部今日採取行動，拘捕6男1女，年齡介乎33歲至63歲，他們現正被扣留調查。

朱凱廸今晨在臉書發文，指7時多被警察上門拘捕，聲稱與5月8日，由李慧琼越權主持的立法會內務委員會會議有關。

陳志全隨後也發文，表示在差不多同一時間被拘捕，被告3條罪，有關立法會特權條例，同樣與5月8日內會事件有關，現在到北角警署。

另民主黨也於臉書表示，胡志偉、尹兆堅、黃碧雲被警察上門拘捕，據悉涉及立法會特權條例及去年5月8日內會事件。

(旺報 )